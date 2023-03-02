Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?

47-летний специалист Грэм Поттер, похоже, добывает последние дни на посту главного тренера Челси. Лондонская команда не знает радости побед в шести последних матчах, а всего в 2023-м календарном году выиграла лишь один матч из одиннадцати проведенных! Столь отвратительной серии в истории «синих» стоит еще поискать, но дело не столько в историко-статистических раскладах, как в том, насколько много денежных средств было потрачено владельцами Челси во главе с американцем Тоддом Боэли в январское трансферное окно. Не для таких унизительных результатов платились десятки и сотни миллионов евро за Михаила Мудрика, Энцо Фернандеса, Бенуа Бадьяшиля, Нони Мадуэке и других исполнителей…

Когда в начале сентября минувшего года Поттер сменил в тренерском кресле Челси немца Томаса Тухеля, в экспертной среде сразу же начались рассуждения на тему того, как долго новому наставнику придется выстраивать свой проект в стане «синих». Одним из ключевых достоинств Поттера как раз и называлась его системность в работе, благодаря чему скромному Брайтону удалось стать весьма успешным коллективом в английской Премьер-лиге.

Однако одно дело держать Брайтон в верхней половине таблицы, и вовсе другое – занимать с Челси пусть и промежуточное, но всего-то десятое место при колоссальных финансовых инвестициях. Наверняка прежний владелец лондонского клуба, коим был российских олигарх Роман Абрамович, уже давно отправил бы Поттера в отставку, но Боэли пока держится, хотя в прессе все чаще и чаще судачат о скором и бесповоротном уходе Грэма со своей должности…

Вероятно, руководство Челси все-таки предоставит Поттеру еще несколько матчей на исправление ситуации, но если улучшения в результатах не наступит, то Грэм бесславно завершит свое сотрудничество с «синими». Но кто же тогда заменит его на посту наставника Челси? Обсудим пятерку наиболее вероятных кандидатов, по версии британских таблоидов…

Маурисио Почеттино

Возраст: 50 лет

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine

50-летний Маурисио Почеттино, крайним клубом в тренерской карьере которого является Пари Сен-Жермен, назывался одним из фаворитов в борьбе за работу с Челси еще в момент, когда стало известно об увольнении с должности Томаса Тухеля. Однако тогда выбор боссов «синих» склонился в пользу Поттера, и сейчас уже англичанина может сменить аргентинец.

В пользу Почеттино говорит то, что этот наставник имеет солидный опыт работы в английской Премьер-лиге, где он запомнился весьма удачными проектами сперва в Саутгемптоне, а затем – в Тоттенхэме. И пускай никакими титулами на Туманном Альбионе Маурисио в роли тренера так и не обзавелся, зато создал себе прекрасный имидж, что впоследствии помогло Почеттино получить престижную и выгодную работу в Пари Сен-Жермен.

Во Франции Почеттино выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок, но в начале июля минувшего года был отправлен в отставку, и с тех пор сидит в статусе безработного. В преддверии лета, как ожидается, у Маурисио не будет недостатка в предложениях, а потому Челси, возможно, имеет смысл побороться за аргентинца уже сейчас. Ведь в июле, поговаривают, что из Тоттенхэма может уйти Антонио Конте, на место которого боссы «шпор» буквально мечтают вернуть Почеттино, выводившего ранее их клуб в финал Лиги чемпионов…

Зинедин Зидан

Возраст: 50 лет

Гражданство: Франция

Нынешний клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine

В современном мире топовых футбольных тренеров не так много действительно ярких и успешных кандидатур, которые бы могли удовлетворить амбициозные запросы владельцев Челси. Одной из наиболее интересных является, безусловно, фигура 50-летнего француза Зинедина Зидана.

Этот наставник имеет впечатляющее резюме, заработал которое в мадридском Реале. С испанским грандом Зидан дважды побеждал в Ла Лиге, а также три раза выигрывал Лигу чемпионов, причем кряду, что для современного футбола уже является феноменальным достижением. После ухода из Реала, который состоялся летом 2021 года, Зидан продолжает оставаться без работы, хотя предложений у него хватало. Из недавних спекуляций в СМИ известно, что Зинедин отказался от возможности поработать со сборными Бразилии и США, а также отверг вариант с Пари Сен-Жермен. Поговаривают, что настоящей мечтой для Зидана является возможность руководить национальной сборной Франции, но там в очередной раз подтвердили намерение продолжать сотрудничество с Дидье Дешамом, а потому Зинедину наверняка придется более внимательно изучить варианты на рынке.

Да, с точки зрения тактических подходов и тренерских методов работы Зидан, вероятно, не совсем вписывается в ту концепцию, над которой в последнее время работали в Челси, но для Боэли сейчас куда важнее сперва договориться с фигурой калибра Зинедина, под которую можно будет уже и несколько изменить те вещи, которые казались незыблемыми при Тухеле и Поттере.

Луис Энрике

Возраст: 52 года

Гражданство: Испания

Нынешний клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine

В декабре минувшего года Луис Энрике оставил должность главного тренера национальной сборной Испании, с которой не сумел решить поставленных задач в финальной части чемпионата мира-2022. Его команда неплохо выглядела на Евро-2020, где сумела добраться до полуфинала, и уступила итальянцам лишь в серии пенальти, но вот на турнире в Катаре подобной сплоченности внутри коллектива уже не наблюдалось, что напрямую и отразилось на результате.

После четырех с половиной лет работы Луиса Энрике с испанской национальной командой, возможно, кто-то успел подзабыть, что карьеру тренера этот специалист начинал на клубном уровне. Сперва Энрике провел несколько лет с юношами Барселоны, а затем получил приглашение от Ромы, за которой последовали уже Сельта и первая команда Барселоны. С каталонцами Луису посчастливилось дважды побеждать в Ла Лиге, а также выиграть Лигу чемпионов по итогам сезона-2014/15.

Многие обозреватели отмечают тактическую проницательность Луиса Энрике, что является большим козырем для этого специалиста в потенциальной борьбе за право возглавить Челси. Кроме того, испанскому тренеру наверняка уже очень хочется вернуться к активной ежедневной работе, а потому по личным условиям он будет куда более сговорчив, нежели Зидан, имеющий принципиальные виды на свою будущую карьеру наставника.

Жозе Моуриньо

Возраст: 60 лет

Гражданство: Португалия

Нынешний клуб: Рома

Getty Images/Global Images Ukraine

Довольно неожиданно, но среди фаворитов в потенциальной борьбе за право возглавить Челси британские букмекеры называют португальского коуча итальянской Ромы Жозе Моуриньо. Этот специалист уже дважды возглавлял лондонскую команду (в 2004-2007 и 2013-2015 годах), а потому для него третий приход на Стэмфорд Бридж не станет чем-то из разряда большого стресса в карьере. Моуриньо прекрасно знаком с базовыми возможностями Челси, и единственное, что пока непонятно португальцу – это то, как предпочитает вести дела новый владелец клуба – консорциум во главе с Тоддом Боэли.

Стоит отмечать, что Моуриньо является одним из наиболее успешных наставников в истории Челси. С «синими» португалец выиграл три чемпионства в английской Премьер-лиге, три Кубка английской лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии. Единственное, что не покорялось «Особенному» с лондонцами, так это еврокубки, хотя с другими командами Жозе побеждал (с Порту и Интером – в Лиге чемпионов, с Манчестер Юнайтед – в Лиге Европы, а с Ромой – в Лиге конференций).

Интересно, что контракт Моуриньо с Ромой рассчитан до лета 2024 года, однако пока римский клуб далек от решения задачи по итогам текущего сезона завоевать путевку в Лигу чемпионов, из-за чего летом или даже раньше португальца вполне могут отпустить досрочно. Или об этом боссов Ромы может попросить и сам Жозе, особенно если получит очередное соблазнительное предложение от Челси – клуба, который в значительное степени уже является для него родным.

Диего Симеоне

Возраст: 52 года

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

52-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, который вот уже двенадцать лет работает с мадридским Атлетико, также называется в Англии в качестве одного из наиболее явных претендентов на пост коуча Челси, если его вскоре потеряет Грэм Поттер.

Слухи вокруг Симеоне не настолько беспочвенны, как могут показаться на первый взгляд. Поговаривают, что за последнее время отношения между Диего и руководством Атлетико значительно ухудшились, из-за чего коуч якобы уже уведомил своих нынешних работодателей о желании разойтись досрочно. Контракт Симеоне с «матрасниками» истекает летом следующего года, но может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, так как ни одна из них самостоятельно не пойдет на такое кардинальное решение из-за существенных штрафных санкций, предусмотренных в этом случае.

Конечно, стилистически футбол, который предпочитает прививать своим командам Симеоне, и который в последние годы стал буквально визитной карточкой его Атлетико, всерьез контрастирует с тем, что хотел бы видеть от своего детища Тодд Боэли, однако… Если на кон будет поставлен результат, трофеи и, как следствие, хорошие призовые, то американский инвестор вполне может махнуть рукой на зрелищную игру с целью как можно скорее наладить результаты и сделать проект Челси вновь максимально успешным. Еще более интригующим потенциальное сотрудничество «синих» с Симеоне было бы на фоне недавнего переезда на Стэмфорд Бридж экс-звезды Атлетико Жоау Фелиша, у которого в Мадриде наступил кризис в отношениях с коучем, во многом из-за чего португалец и решился на перемены в карьере…