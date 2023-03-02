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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 17:04 | Обновлено 02 марта 2023, 18:34
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Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023

Активные «Шахтер» и «Днепр-1», подозрительная пассивность «Динамо»

02 марта 2023, 17:04 | Обновлено 02 марта 2023, 18:34
1556
0
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
УАФ. Дмитрий Ризнык

В первый день весны официально закрылось зимнее трансферное окно в Украине. Если говорить конкретно о «входящих» или внутренних трансферах УПЛ, то этот «Юрьев день» не был особо резонансным. В отличие от «исходящих» переходов. Тем не менее, и в нынешнее трансферное окно были свои герои.

В нижеприведенном рейтинге учитывались лишь «полноценные» переходы футболистов из одной команды в другую. Возврат из аренд в клуб, которому принадлежит футболист, мы не принимали во внимание.

Андрей Кулаков

Возраст: 23 года
Откуда: «Шахтер»
Куда: «Александрия»


ФК Александрия

Форвард, не проведший за первую команду «Шахтера» ни одного поединка, стал известен благодаря выступлениям за «Мариуполь», где играл на правах аренды. Пробиться в команду Йовичевича у Андрея шансов не было – он проигрывал конкуренцию. Поэтому его судьба в «Шахтере» была предопределена: нужно уходить. Молва давно сватала его в «Александрию». Но та же молва утверждала, что стороны не могли решить финансовую составляющую вопроса: дескать, футболист требовал для себя слишком высокую зарплату. Тем не менее, трансфер состоялся. Кулаков перешел в «Александрию», причем не в аренду, а на полноценный контракт – до лета 2026 года.

Никита Кравченко

Возраст: 25 лет
Откуда: «Динамо»
Куда: «Колос»


ФК Колос

Закрепиться в основе команды Луческу защитнику не удалось. В первой части сезона Кравченко провел в составе «бело-синих» лишь неполные четыре матча. Нынешний наставник «Динамо» не видит перспектив у 25-летнего футболиста.

А вот в «Колосе» в перспективы Кравченко верят: в коваливский клуб Никита пришел в аренду до конца года. Ранее он уже выступал за «Колос» – в сезоне 2020/2021. Поиграл он и за «Днепр-1».

Сергей Логинов

Возраст: 32 года
Откуда: «Днепр-1»
Куда: «Александрия»


ФК Александрия. Сергей Логинов (справа)

Логинов находился в структуре «Днепра-1» с момента основания клуба, прошел с ним долгий путь от самых низов до одного из лидеров отечественного футбола. Однако в нынешнем сезоне Сергей потерял статус основного футболиста. Наверное, именно этим фактом объясняется его неожиданный переход в «Александрию»: защитник надеется на новом месте получать больше игровой практики. В команде Ротаня Логинов будет выступать, как минимум, до конца текущего сезона: именно на столько рассчитано арендное соглашение между клубами. Почему «как минимум»? Дело в том, что летом у Логинова заканчивается срок соглашения с «днепрянами», и если он впечатлит тренерский штаб «Александрии», то на новом месте может задержаться дольше.

Ярослав Ракицкий

Возраст: 33 года
Откуда: Адана Демирспор» (Турция)
Куда: «Шахтер»


ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий (слева)

Этот переход мог состояться еще в начале нынешнего сезона, когда Ракицкий ушел из рашистского «зенита», и им интересовался «Шахтер». Но тогда «высокие договаривающиеся стороны» по каким-то причинам не достигли консенсуса. И бывший защитник сборной Украины отправился покорять турецкую Суперлигу. Но вопреки ожиданиям, заиграть в «Демирспоре» ему не удалось: Ярослав был там своей бледной тенью. Тем не менее, турецкий провал не помешал ему вернуться в свою родную команду. В статусе свободного агента. «Горняки» подписали контракт с Ракицким до конца нынешнего сезона. А там видно будет.

Рональд Матаррита

Возраст: 28 лет
Откуда: свободный агент
Куда: «Днепр-1»


СК Днепр-1

«Днепряне» продолжают активно осваивать латиноамериканский рынок. Очередным новичком команды стал костариканец Матаррита – универсальный футболист, способный сыграть как левофлангового защитника, так и вингера. Последним клубом Рональда был американский «Цинциннати», однако в Украину Матаррита приехал в статусе свободного агента. Является игроком национальной сборной Коста-Рики: на недавнем Мундиале в Катаре он провел два матча за свою сборную. Контракт подписан на два года.

Александр Рыбка

Возраст: 35 лет
Откуда: свободный агент
Куда: «Львов»


ФК Львов

Нынешней зимой «Львов» пережил настоящую перезагрузку. А может, и того больше – настоящую кадровую революцию. Ни один клуб УПЛ не может похвастаться такой шальной миграцией, которая охватила «горожан» на зимних «каникулах». Одним из многочисленных новичков львовского коллектива стал известный голкипер Рыбка, в свое время защищавший цвета сборной Украины, «Шахтера» и «Динамо». Во «Львов» голкипер пришел на правах свободного агента. До перехода в команду Дулуба Александр играл за «Металлист». За харьковчан провел пять стартовых поединков текущего сезона, после чего надолго выбыл из-за травмы. На данный момент Рыбка уже восстановился от последствий повреждения.

Рикардо Перейра

Возраст: 32 года
Откуда: свободный агент
Куда: «Ворскла»


ФК Ворскла

Полтавчане усилили линию нападения бразильским форвардом Рикардо Лопесом Перейрой. До перехода в «Ворсклу» бразилец играл в чемпионатах Китая и Южной Кореи. В составе «Чонбук Хендай Моторс» он выиграл Лигу чемпионов Азии. Трижды с этой командой Перейра становился чемпионом Южной Кореи. Способен сыграть не только на острие атаки, на и на позиции правого вингера. В «Ворсклу» перешел в статусе свободного агента. Срок действия соглашения и личные условия контракта стороны не разглашают.

Решат Рамадани

Возраст: 19 лет
Откуда: «Шкендия»
Куда: «Динамо»


ФК Динамо

Единственный «полноценный» трансфер «бело-синих» нынешней зимой – остальные «новички» просто вернулись из аренд. По неофициальной информации, за северомакедонского футболиста «Динамо» заплатило «Шкендии» порядка 250 тысяч евро. Основная позиция Рамадани – опорный полузащитник. Также он может сыграть и в центре защиты. Интересно, что динамовцы на протяжении практически всего межсезонья искали форварда, но в итоге приобрели игрока защитного плана. Наверное, с прицелом на замену ветерана Сидорчука. Контракт с полузащитником подписан на пять лет.

Никита Бурда

Возраст: 27 лет
Откуда: «Динамо»
Куда: «Заря»


ФК Динамо

Если по сути – достаточно неожиданный трансфер. Особенно если учесть, что «Динамо» лишилось основного центрбека Забарного. Но по факту – все логично: Луческу не видит Бурду в основе своей команды, поэтому и отпустил. Пока что фактурный центральный защитник будет выступать за «Зарю» на правах аренды – до конца нынешнего сезона. Однако не исключено, что Никита ушел из своего родного клуба насовсем, ведь нынешним летом у него заканчивается контракт, и если не произойдет ничего сверхъестественного, продлевать соглашение клуб, по всей видимости, не намерен. За луганскую команду Бурда будет выступать под 26-м номером.

Дмитрий Ризнык

Возраст: 24 года
Откуда: «Ворскла»
Куда: «Шахтер»


ФК Шахтер

Самый громкий «внутренний» трансфер отечественного зимнего межсезонья. «Горняки» давно следили за основным кипером «Ворсклы», поэтому данный переход нельзя назвать спонтанным. Тем не менее, этого перехода могло бы и не быть, если бы не фактический демарш основного на данный момент вратаря «горняков» Трубина. По имеющейся информации, Анатолий твердо намерен покинуть «Шахтер», о чем якобы уже сообщил руководству клуба. Его контракт с дончанами истекает через полтора года, поэтому дабы хоть что-то получить за своего таланта, «оранжево-черным» нужно его срочно продавать уже нынешним летом. Замену Трубину нашли там же, где в свое время нашли Пятова – в Полтаве. По сообщениям официального сайта «Ворсклы», переход Ризныка в «Шахтер» – самый дорогой исходящий трансфер в истории полтавского клуба.

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Источник: Заря может подписать центрального защитника киевского Динамо
статьи эксклюзив Андрей Кулаков Никита Кравченко Сергей Логинов Ярослав Ракицкий Рональд Матаррита Александр Рыбка Рикардо Перейра Решат Рамдани Никита Бурда Дмитрий Ризнык
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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