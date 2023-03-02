Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023

В первый день весны официально закрылось зимнее трансферное окно в Украине. Если говорить конкретно о «входящих» или внутренних трансферах УПЛ, то этот «Юрьев день» не был особо резонансным. В отличие от «исходящих» переходов. Тем не менее, и в нынешнее трансферное окно были свои герои.

В нижеприведенном рейтинге учитывались лишь «полноценные» переходы футболистов из одной команды в другую. Возврат из аренд в клуб, которому принадлежит футболист, мы не принимали во внимание.

Андрей Кулаков

Возраст: 23 года

Откуда: «Шахтер»

Куда: «Александрия»



ФК Александрия

Форвард, не проведший за первую команду «Шахтера» ни одного поединка, стал известен благодаря выступлениям за «Мариуполь», где играл на правах аренды. Пробиться в команду Йовичевича у Андрея шансов не было – он проигрывал конкуренцию. Поэтому его судьба в «Шахтере» была предопределена: нужно уходить. Молва давно сватала его в «Александрию». Но та же молва утверждала, что стороны не могли решить финансовую составляющую вопроса: дескать, футболист требовал для себя слишком высокую зарплату. Тем не менее, трансфер состоялся. Кулаков перешел в «Александрию», причем не в аренду, а на полноценный контракт – до лета 2026 года.

Никита Кравченко

Возраст: 25 лет

Откуда: «Динамо»

Куда: «Колос»



ФК Колос

Закрепиться в основе команды Луческу защитнику не удалось. В первой части сезона Кравченко провел в составе «бело-синих» лишь неполные четыре матча. Нынешний наставник «Динамо» не видит перспектив у 25-летнего футболиста.

А вот в «Колосе» в перспективы Кравченко верят: в коваливский клуб Никита пришел в аренду до конца года. Ранее он уже выступал за «Колос» – в сезоне 2020/2021. Поиграл он и за «Днепр-1».

Сергей Логинов

Возраст: 32 года

Откуда: «Днепр-1»

Куда: «Александрия»



ФК Александрия. Сергей Логинов (справа)

Логинов находился в структуре «Днепра-1» с момента основания клуба, прошел с ним долгий путь от самых низов до одного из лидеров отечественного футбола. Однако в нынешнем сезоне Сергей потерял статус основного футболиста. Наверное, именно этим фактом объясняется его неожиданный переход в «Александрию»: защитник надеется на новом месте получать больше игровой практики. В команде Ротаня Логинов будет выступать, как минимум, до конца текущего сезона: именно на столько рассчитано арендное соглашение между клубами. Почему «как минимум»? Дело в том, что летом у Логинова заканчивается срок соглашения с «днепрянами», и если он впечатлит тренерский штаб «Александрии», то на новом месте может задержаться дольше.

Ярослав Ракицкий

Возраст: 33 года

Откуда: Адана Демирспор» (Турция)

Куда: «Шахтер»



ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий (слева)

Этот переход мог состояться еще в начале нынешнего сезона, когда Ракицкий ушел из рашистского «зенита», и им интересовался «Шахтер». Но тогда «высокие договаривающиеся стороны» по каким-то причинам не достигли консенсуса. И бывший защитник сборной Украины отправился покорять турецкую Суперлигу. Но вопреки ожиданиям, заиграть в «Демирспоре» ему не удалось: Ярослав был там своей бледной тенью. Тем не менее, турецкий провал не помешал ему вернуться в свою родную команду. В статусе свободного агента. «Горняки» подписали контракт с Ракицким до конца нынешнего сезона. А там видно будет.

Рональд Матаррита

Возраст: 28 лет

Откуда: свободный агент

Куда: «Днепр-1»



СК Днепр-1

«Днепряне» продолжают активно осваивать латиноамериканский рынок. Очередным новичком команды стал костариканец Матаррита – универсальный футболист, способный сыграть как левофлангового защитника, так и вингера. Последним клубом Рональда был американский «Цинциннати», однако в Украину Матаррита приехал в статусе свободного агента. Является игроком национальной сборной Коста-Рики: на недавнем Мундиале в Катаре он провел два матча за свою сборную. Контракт подписан на два года.

Александр Рыбка

Возраст: 35 лет

Откуда: свободный агент

Куда: «Львов»



ФК Львов

Нынешней зимой «Львов» пережил настоящую перезагрузку. А может, и того больше – настоящую кадровую революцию. Ни один клуб УПЛ не может похвастаться такой шальной миграцией, которая охватила «горожан» на зимних «каникулах». Одним из многочисленных новичков львовского коллектива стал известный голкипер Рыбка, в свое время защищавший цвета сборной Украины, «Шахтера» и «Динамо». Во «Львов» голкипер пришел на правах свободного агента. До перехода в команду Дулуба Александр играл за «Металлист». За харьковчан провел пять стартовых поединков текущего сезона, после чего надолго выбыл из-за травмы. На данный момент Рыбка уже восстановился от последствий повреждения.

Рикардо Перейра

Возраст: 32 года

Откуда: свободный агент

Куда: «Ворскла»



ФК Ворскла

Полтавчане усилили линию нападения бразильским форвардом Рикардо Лопесом Перейрой. До перехода в «Ворсклу» бразилец играл в чемпионатах Китая и Южной Кореи. В составе «Чонбук Хендай Моторс» он выиграл Лигу чемпионов Азии. Трижды с этой командой Перейра становился чемпионом Южной Кореи. Способен сыграть не только на острие атаки, на и на позиции правого вингера. В «Ворсклу» перешел в статусе свободного агента. Срок действия соглашения и личные условия контракта стороны не разглашают.

Решат Рамадани

Возраст: 19 лет

Откуда: «Шкендия»

Куда: «Динамо»



ФК Динамо

Единственный «полноценный» трансфер «бело-синих» нынешней зимой – остальные «новички» просто вернулись из аренд. По неофициальной информации, за северомакедонского футболиста «Динамо» заплатило «Шкендии» порядка 250 тысяч евро. Основная позиция Рамадани – опорный полузащитник. Также он может сыграть и в центре защиты. Интересно, что динамовцы на протяжении практически всего межсезонья искали форварда, но в итоге приобрели игрока защитного плана. Наверное, с прицелом на замену ветерана Сидорчука. Контракт с полузащитником подписан на пять лет.

Никита Бурда

Возраст: 27 лет

Откуда: «Динамо»

Куда: «Заря»



ФК Динамо

Если по сути – достаточно неожиданный трансфер. Особенно если учесть, что «Динамо» лишилось основного центрбека Забарного. Но по факту – все логично: Луческу не видит Бурду в основе своей команды, поэтому и отпустил. Пока что фактурный центральный защитник будет выступать за «Зарю» на правах аренды – до конца нынешнего сезона. Однако не исключено, что Никита ушел из своего родного клуба насовсем, ведь нынешним летом у него заканчивается контракт, и если не произойдет ничего сверхъестественного, продлевать соглашение клуб, по всей видимости, не намерен. За луганскую команду Бурда будет выступать под 26-м номером.

Дмитрий Ризнык

Возраст: 24 года

Откуда: «Ворскла»

Куда: «Шахтер»



ФК Шахтер

Самый громкий «внутренний» трансфер отечественного зимнего межсезонья. «Горняки» давно следили за основным кипером «Ворсклы», поэтому данный переход нельзя назвать спонтанным. Тем не менее, этого перехода могло бы и не быть, если бы не фактический демарш основного на данный момент вратаря «горняков» Трубина. По имеющейся информации, Анатолий твердо намерен покинуть «Шахтер», о чем якобы уже сообщил руководству клуба. Его контракт с дончанами истекает через полтора года, поэтому дабы хоть что-то получить за своего таланта, «оранжево-черным» нужно его срочно продавать уже нынешним летом. Замену Трубину нашли там же, где в свое время нашли Пятова – в Полтаве. По сообщениям официального сайта «Ворсклы», переход Ризныка в «Шахтер» – самый дорогой исходящий трансфер в истории полтавского клуба.