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  4. Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 19:25 |
374
0

Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани

Клуб из Северной Македонии может рассчитывать на неплохую прибавку к нынешней прибыли

02 марта 2023, 19:25 |
374
0
Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

Накануне в состав «Динамо» перебрался 19-летний центральный полузащитник Решат Рамадани, ранее выступавший в Северной Македонии в рядах «Шкендии».

Официально клубы предпочли не раскрывать сумму сделки, но по данным, которые сообщил северомакедонский клуб, «Динамо» будет должно выплатить «Шкендии» 15% от суммы потенциальной перепродажи игрока.

Ранее отечественные источники информировали, что трансфер Рамадани обошелся киевлянам в 250 тысяч евро.

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Решат Рамадани Динамо Киев Шкендия трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Шкендия
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