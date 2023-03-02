Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани

Накануне в состав «Динамо» перебрался 19-летний центральный полузащитник Решат Рамадани, ранее выступавший в Северной Македонии в рядах «Шкендии».

Официально клубы предпочли не раскрывать сумму сделки, но по данным, которые сообщил северомакедонский клуб, «Динамо» будет должно выплатить «Шкендии» 15% от суммы потенциальной перепродажи игрока.

Ранее отечественные источники информировали, что трансфер Рамадани обошелся киевлянам в 250 тысяч евро.