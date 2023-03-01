Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка

Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале коротко прошелся по трансферам киевского «Динамо», которые клуб произвел сегодня.

По информации источника, «бело-синие» отдали за 19-летнего македонского полузащитника Решата Рамадани 250 тысяч евро. Пока что «Динамо» официально не объявило о трансфере, однако в заявке клуба на сезон он уже есть.

Что касается возвращения форварда Эрика Рамиреса из аренды в «Словане» – это была инициатива самого игрока, заявил Бурбас.