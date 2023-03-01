Украина. Премьер лига01 марта 2023, 20:20 |
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Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка
Журналист Игорь Бурбас коротко поделился деталями трансферов киевского клуба
01 марта 2023, 20:20 |
2805
12
Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале коротко прошелся по трансферам киевского «Динамо», которые клуб произвел сегодня.
По информации источника, «бело-синие» отдали за 19-летнего македонского полузащитника Решата Рамадани 250 тысяч евро. Пока что «Динамо» официально не объявило о трансфере, однако в заявке клуба на сезон он уже есть.
Что касается возвращения форварда Эрика Рамиреса из аренды в «Словане» – это была инициатива самого игрока, заявил Бурбас.
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тепер анонс гравця Динамо і фото гравця Рамадан.
свої вихованці вже закінчились...
За такое бабло за футболиста, то лучше бы местный молодняк где-то по Украине искали бы и давали своим больше шансов себя реализовать.