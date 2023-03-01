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  4. Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 20:20 |
2805
12

Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка

Журналист Игорь Бурбас коротко поделился деталями трансферов киевского клуба

01 марта 2023, 20:20 |
2805
12
Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка
Twitter. Решат Рамадани

Журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале коротко прошелся по трансферам киевского «Динамо», которые клуб произвел сегодня.

По информации источника, «бело-синие» отдали за 19-летнего македонского полузащитника Решата Рамадани 250 тысяч евро. Пока что «Динамо» официально не объявило о трансфере, однако в заявке клуба на сезон он уже есть.

Что касается возвращения форварда Эрика Рамиреса из аренды в «Словане» – это была инициатива самого игрока, заявил Бурбас.

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Решат Рамадани Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Эрик Рамирес Игорь Бурбас
Источник BurBuzz
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Комментарии 12
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Burevestnik
сьогодні на сайті був анонс про нового гравця Шахтаря і було фото  Срна&Хусрав.
тепер анонс гравця Динамо і фото гравця Рамадан.
свої вихованці вже закінчились...
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0
Remark
Мда... За такие деньги очень мало шансов, что с него в дальнейшем вырастет хоть какой-то более и менее приличный футболист даже по меркам УПЛ. Были конечно примеры в истории футбола, когда игрока покупали за бесценок, а он потом становился добротным футболистом, но это единичные случаи. 
За такое бабло за футболиста, то лучше бы местный молодняк где-то по Украине искали бы и давали своим больше шансов себя реализовать.
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0
avk2307
Пока это кот в мешке. Но если в полузащиту то надо пробовать. Посмотрим что выйдет, на Андриевского и Шепелева надежды мало
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0
zelc006
баблос моють?
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-1
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Dixon
Хорошая цена 250 за футболиста ,Суркис на красное ставит в Монако 300 каждый день 
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-3
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