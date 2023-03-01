Динамо заявило на сезон 19-летнего македонского полузащитника
Пока что киевляне официально не объявили о трансфере Решата Рамадани
Киевский футбольный клуб «Динамо» заявил на сезон 2022/23 19-летнего опорного полузащитника из Македонии Решата Рамадани.
Пока что «бело-синие» официально не объявили о трансфере игрока, однако в заявке «Динамо» на сайте УПЛ он уже есть.
Рамадани может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро, контракт со «Шкендией» рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне на счету Рамадани 1 ассист в 21 матче за «Шкендию» во всех турнирах, в том числе 5 матчей в квалификации Лиги конференций.
Ранее «Динамо» анонсировала трансфер Рамадани.
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