Динамо заявило на сезон 19-летнего македонского полузащитника

Киевский футбольный клуб «Динамо» заявил на сезон 2022/23 19-летнего опорного полузащитника из Македонии Решата Рамадани.

Пока что «бело-синие» официально не объявили о трансфере игрока, однако в заявке «Динамо» на сайте УПЛ он уже есть.

Рамадани может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро, контракт со «Шкендией» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Рамадани 1 ассист в 21 матче за «Шкендию» во всех турнирах, в том числе 5 матчей в квалификации Лиги конференций.

Ранее «Динамо» анонсировала трансфер Рамадани.