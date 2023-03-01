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  4. Динамо заявило на сезон 19-летнего македонского полузащитника
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 19:50 |
1700
1

Динамо заявило на сезон 19-летнего македонского полузащитника

Пока что киевляне официально не объявили о трансфере Решата Рамадани

01 марта 2023, 19:50 |
1700
1
Динамо заявило на сезон 19-летнего македонского полузащитника
Twitter. Решат Рамадани

Киевский футбольный клуб «Динамо» заявил на сезон 2022/23 19-летнего опорного полузащитника из Македонии Решата Рамадани.

Пока что «бело-синие» официально не объявили о трансфере игрока, однако в заявке «Динамо» на сайте УПЛ он уже есть.

Рамадани может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро, контракт со «Шкендией» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Рамадани 1 ассист в 21 матче за «Шкендию» во всех турнирах, в том числе 5 матчей в квалификации Лиги конференций.

Ранее «Динамо» анонсировала трансфер Рамадани.

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Динамо Киев Решат Рамадани трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига заявка Шкендия
Источник УПЛ
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