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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 17:29 | Обновлено 01 марта 2023, 17:42
1246
0

Динамо подпишет полузащитника Шкендии

Решат Рамадани продолжить карьеру в УПЛ

01 марта 2023, 17:29 | Обновлено 01 марта 2023, 17:42
1246
0
Динамо подпишет полузащитника Шкендии
Sportmania.al. Решат Рамадани

«Динамо» Киев у себя в соцсетях анонсировало подписание контракта с легионером из Македонии. По всей вероятности, речь идет о 19-летнем полузащитнике «Шкендии» Решате Рамадани.

Его киевлянам рекомендовал бывший игрок «Динамо» Горан Попов. Хавбек понравился главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу во время контрольного матча на сборе в Турции (победа «Динамо» 1:0).

Рамадани может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро, контракт со «Шкендией» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Рамадани 1 ассист в 21 матче за «Шкендию» во всех турнирах, в том числе 5 матчей в квалификации Лиги конференций.

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Динамо Киев Решат Рамадани Шкендия трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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