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  4. Цыганков перешел в Жирону, Днепр-1 подписал бразильца, Нойок вернется в УПЛ
Другие новости
18 января 2023, 06:55 | Обновлено 18 января 2023, 07:32
668
0

Цыганков перешел в Жирону, Днепр-1 подписал бразильца, Нойок вернется в УПЛ

Главные новости за 17 января на Sport.ua

18 января 2023, 06:55 | Обновлено 18 января 2023, 07:32
668
0
Цыганков перешел в Жирону, Днепр-1 подписал бразильца, Нойок вернется в УПЛ
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 17 января.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков перешел из Динамо в Жирону
25-летний вингер стал футболистом испанского клуба

1B. Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
Чемпионство, травмы, гол пяткой на «Олимпико» и отказ подписывать контракт

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника
Днепряне взяли игрока в аренду

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец представил второго новичка в зимнее межсезонье
Последние полгода Евгений Задоя провел в «Колосе» из Ковалевки

3A. Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
«Черноморец» интересуется Александром Нойоком

3B. Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
На Ахмеда Алибекова претендует «Львов»

4. Кубок Англии. Ливерпуль в переигровке победил Вулверхэмптон
После ничьей в первом матче гол Харви Эллиотта принес победу красным

5. Сенсация в Кубке Италии. Наполи проиграл Кремонезе по пенальти
Матч 1/8 финала Кубка Италии завершился с неожиданным результатом

6. Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
«Шахтер» отпустил своего лидера в АПЛ за 100 миллионов евро

7. ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
Украинский клуб обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева

8. Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Украинец потерпел поражение в матче первого раунда

9. Универсиада-2023. Украина разгромила Швецию с разницей в 10 шайб
У наших хоккеистов не возникло никаких проблем с «Тре крунур»

10. Выпускайте кракена! Как Сиэтл становится одной из главных сенсаций сезона
Обозреватель Sport.ua – об удивительном прогрессе «Сиетл Кракен»

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Источник Sport.ua
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