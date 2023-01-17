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Кубок Англии
Вулверхэмптон
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Ливерпуль
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Англия
17 января 2023, 23:39 | Обновлено 18 января 2023, 00:20
300
1

Кубок Англии. Ливерпуль в переигровке победил Вулверхэмптон

После ничьей в первом матче гол Харви Эллиотта принес победу красным

17 января 2023, 23:39 | Обновлено 18 января 2023, 00:20
300
1
Кубок Англии. Ливерпуль в переигровке победил Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января состоялись матчи-переигровки 1/32 финала Кубка Англии.

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» встретились снова после ничьей в первом матче, сыгранном на «Энфилде» 7 января (2:2).

Вторая игра прошла на домашнем стадионе «Волков». Гол Харви Эллиотта на 13-й минуте принес победу красным.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, где сыграет в гостях против «Брайтона» 29 января.

Кубок Англии

Переигровка 1/32 финала, 7 января

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Эллиотт, 13.

Уиган – Лутон Таун – 1:2 (первый матч – 1:1)

Суонси – Бристоль Сити – 1:2 д.в (первый матч – 1:1)

Вест Бромвич – Честерфилд – 4:0 (первый матч – 3:3)

Форест Грин Роверс – Бирмингем Сити – 1:2 (перенесенный первый матч)

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Источник Sport.ua
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Алексей Марлатко
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