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18 января 2023, 04:42 | Обновлено 18 января 2023, 05:27
93
0

Юрген КЛОПП: «Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»

18 января 2023, 04:42 | Обновлено 18 января 2023, 05:27
93
0
Юрген КЛОПП: «Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиотт и Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии:

«Кажется, что давно у нас не было такого ощущения победы и хорошей игры. В конце нам приходилось упорно бороться, но мы долгое время контролировали игру. Это здорово, и мы хотели бы увидеть реакцию.

Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол. Он пробил, и гол получился исключительно красивым. Мы провели реально хороший первый тайм, у нас были хорошие периоды во втором. В конце матча получилось заблокировать удары соперника. Это кубковая игра, отлично.

Это хорошая игра, судя по страсти, которую мы показали. Моя работа – помочь парням, найти расстановку, в которой они чувствуют себя хорошо с самого старта. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «волкам» было трудно найти передачами таких ключевых игроков, как Жоау Моутинью. Игра мне очень понравилась».

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
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Кубок Англии. Ливерпуль в переигровке победил Вулверхэмптон
Ливерпуль Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Харви Эллиотт Вулверхэмптон - Ливерпуль Юрген Клопп
Источник BBC
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