Юрген КЛОПП: «Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол»
Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии:
«Кажется, что давно у нас не было такого ощущения победы и хорошей игры. В конце нам приходилось упорно бороться, но мы долгое время контролировали игру. Это здорово, и мы хотели бы увидеть реакцию.
Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол. Он пробил, и гол получился исключительно красивым. Мы провели реально хороший первый тайм, у нас были хорошие периоды во втором. В конце матча получилось заблокировать удары соперника. Это кубковая игра, отлично.
Это хорошая игра, судя по страсти, которую мы показали. Моя работа – помочь парням, найти расстановку, в которой они чувствуют себя хорошо с самого старта. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «волкам» было трудно найти передачами таких ключевых игроков, как Жоау Моутинью. Игра мне очень понравилась».
События матча
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