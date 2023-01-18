Юрген КЛОПП: «Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии:

«Кажется, что давно у нас не было такого ощущения победы и хорошей игры. В конце нам приходилось упорно бороться, но мы долгое время контролировали игру. Это здорово, и мы хотели бы увидеть реакцию.

Харви Эллиот был хорош, особенно его быстрый гол. Он пробил, и гол получился исключительно красивым. Мы провели реально хороший первый тайм, у нас были хорошие периоды во втором. В конце матча получилось заблокировать удары соперника. Это кубковая игра, отлично.

Это хорошая игра, судя по страсти, которую мы показали. Моя работа – помочь парням, найти расстановку, в которой они чувствуют себя хорошо с самого старта. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «волкам» было трудно найти передачами таких ключевых игроков, как Жоау Моутинью. Игра мне очень понравилась».