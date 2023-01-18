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Кубок Англии
Вулверхэмптон
17.01.2023, FT 0 : 1
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Англия
18 января 2023, 04:25 | Обновлено 18 января 2023, 04:39
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0

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1. Переигровка в Кубке. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор повторного матча 1/32 финала Кубка Англии

18 января 2023, 04:25 | Обновлено 18 января 2023, 04:39
51
0
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1. Переигровка в Кубке. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января состоялись матчи-переигровки 1/32 финала Кубка Англии.

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» встретились снова после ничьей в первом матче, сыгранном на «Энфилде» 7 января (2:2).

Вторая игра прошла на домашнем стадионе «Волков». Гол Харви Эллиотта на 13-й минуте принес победу красным.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, где сыграет в гостях против «Брайтона» 29 января.

Кубок Англии

Переигровка 1/32 финала, 7 января

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Эллиотт, 13.

Видеообзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
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Ливерпуль Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Вулверхэмптон - Ливерпуль видео голов и обзор Харви Эллиотт
Источник Sport.ua
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