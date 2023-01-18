Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1. Переигровка в Кубке. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор повторного матча 1/32 финала Кубка Англии
17 января состоялись матчи-переигровки 1/32 финала Кубка Англии.
«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» встретились снова после ничьей в первом матче, сыгранном на «Энфилде» 7 января (2:2).
Вторая игра прошла на домашнем стадионе «Волков». Гол Харви Эллиотта на 13-й минуте принес победу красным.
«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала, где сыграет в гостях против «Брайтона» 29 января.
Кубок Англии
Переигровка 1/32 финала, 7 января
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Эллиотт, 13.
Видеообзор матча
События матча
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