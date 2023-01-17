Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 21:31 | Обновлено 17 января 2023, 21:33
6198
0

Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат

На Ахмеда Алибекова претендует «Львов»

17 января 2023, 21:31 | Обновлено 17 января 2023, 21:33
6198
0
Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат
Instagram. Ахмед Алибеков

Игрок киевского «Динамо» Ахмед Алибеков, который сейчас выступает в луганской «Заре», может сменить прописку в УПЛ.

Сообщается, что Алибеков хочет покинуть луганскую команду. К тому же, футболист не поехал на сборы команды в Турции.

Главным претендентом на подписание игрока является «Львов».

24-летний украинец Алибеков в текущем появился в футболке «Зари» всего один раз и провел на поле 9 минут. Всего за 2 сезона в луганской команде он провел 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. За основную команду «Динамо» Ахмед играл в сезонах 2017/18 и 2018/19, где сыграл в 8 матчах и отметился 1 ассистом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон приобрел опытного форварда ПСЖ
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д усилилась норвежским защитником
Ахмед Алибеков Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник Спортивка
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере
Футбол | 17 января 2023, 19:05 0
ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере
ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере

Новое интересное видео на YouTube-канале Записки украинского болельщика

Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала
Футбол | 17 января 2023, 20:31 6
Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала
Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала

Лондонцы уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам

После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
Война | 17.01.2023, 11:12
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Футбол | 17.01.2023, 17:21
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Футбол | 17.01.2023, 03:22
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
16.01.2023, 11:15 13
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
16.01.2023, 16:30
Биатлон
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 5
Футбол
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
Универсиада-2023. Украина разгромила Швецию с разницей в десять шайб
Универсиада-2023. Украина разгромила Швецию с разницей в десять шайб
17.01.2023, 05:32 1
Хоккей
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
16.01.2023, 09:15 48
Футбол
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
16.01.2023, 11:58 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности