Не поехал на сборы. Игрок Динамо хочет сменить клуб. Стал известен кандидат

Игрок киевского «Динамо» Ахмед Алибеков, который сейчас выступает в луганской «Заре», может сменить прописку в УПЛ.

Сообщается, что Алибеков хочет покинуть луганскую команду. К тому же, футболист не поехал на сборы команды в Турции.

Главным претендентом на подписание игрока является «Львов».

24-летний украинец Алибеков в текущем появился в футболке «Зари» всего один раз и провел на поле 9 минут. Всего за 2 сезона в луганской команде он провел 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. За основную команду «Динамо» Ахмед играл в сезонах 2017/18 и 2018/19, где сыграл в 8 матчах и отметился 1 ассистом.