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  4. Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Australian Open
17 января 2023, 09:41 | Обновлено 17 января 2023, 09:52
891
3

Australian Open. Крутых проиграл Шварцману

Украинец потерпел поражение в матче первого круга

17 января 2023, 09:41 | Обновлено 17 января 2023, 09:52
891
3
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Instagram. Алексей Крутых

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису украинец Алексей Крутых проиграл Диего Шварцману из Аргентины.

Поединок, который прерывался из-за сильной жары, прошел расстояние в четыре сета, из них лишь в одном сильнее оказался Крутых.

Australian Open. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Диего Шварцман (Аргентина, 23) – 4:6, 7:6(6), 3:6, 6:7(5)

Этой победой Шварцман прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию.

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Алексей Крутых Диего Шварцман Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Святослав Сінькевич
научиться брейк пойты реализовывать и будет топ
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0
arrow1418
Чудовий результат, як на перший раз! Удачі в наступних матчах , треба закріпитися в том 100 
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0
Володимир Коваленко
Молодець! Вийде в люди .
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0
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