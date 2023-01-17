Australian Open17 января 2023, 09:41 | Обновлено 17 января 2023, 09:52
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3
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Украинец потерпел поражение в матче первого круга
17 января 2023, 09:41 | Обновлено 17 января 2023, 09:52
891
3
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису украинец Алексей Крутых проиграл Диего Шварцману из Аргентины.
Поединок, который прерывался из-за сильной жары, прошел расстояние в четыре сета, из них лишь в одном сильнее оказался Крутых.
Australian Open. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Диего Шварцман (Аргентина, 23) – 4:6, 7:6(6), 3:6, 6:7(5)
Этой победой Шварцман прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию.
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