Australian Open. Крутых проиграл Шварцману

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису украинец Алексей Крутых проиграл Диего Шварцману из Аргентины.

Поединок, который прерывался из-за сильной жары, прошел расстояние в четыре сета, из них лишь в одном сильнее оказался Крутых.

Australian Open. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) – Диего Шварцман (Аргентина, 23) – 4:6, 7:6(6), 3:6, 6:7(5)

Этой победой Шварцман прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию.