Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинцем Алексеем Крутых и Диего Шварцманом из Аргентины объявлен перерыв. Причина – неимоверная жара, которая сейчас наблюдается в Мельбурне, где проходит турнир.

Встреча остановлена по ходу третьего сета при счете 5:3 в пользу Шварцмана. Впрочем, Крутых ведет в счете в гейме на подаче соперника, имея больше.

Australian Open 2023. Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 23) – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 6:7 (6:8), 5:3…