Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
Остановка произошла в третьем сете
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинцем Алексеем Крутых и Диего Шварцманом из Аргентины объявлен перерыв. Причина – неимоверная жара, которая сейчас наблюдается в Мельбурне, где проходит турнир.
Встреча остановлена по ходу третьего сета при счете 5:3 в пользу Шварцмана. Впрочем, Крутых ведет в счете в гейме на подаче соперника, имея больше.
Australian Open 2023. Первый круг
Диего Шварцман (Аргентина, 23) – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 6:7 (6:8), 5:3…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец получает прекрасную возможность превзойти многие достижения португальца
Голкипер «Челси» – о переходе украинца в стан «синих»