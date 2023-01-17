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Australian Open
17 января 2023, 05:05 | Обновлено 17 января 2023, 05:23
974
0

Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open

Остановка произошла в третьем сете

17 января 2023, 05:05 | Обновлено 17 января 2023, 05:23
974
0
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
Twitter

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинцем Алексеем Крутых и Диего Шварцманом из Аргентины объявлен перерыв. Причина – неимоверная жара, которая сейчас наблюдается в Мельбурне, где проходит турнир.

Встреча остановлена по ходу третьего сета при счете 5:3 в пользу Шварцмана. Впрочем, Крутых ведет в счете в гейме на подаче соперника, имея больше.

Australian Open 2023. Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 23) – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 6:7 (6:8), 5:3…

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Источник Sport.ua
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