Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как проходили переговоры «горняков» с «Арсеналом» и «Челси» по трансферу Михаила Мудрика, раскрыл подробности договоренностей с «синими», а также затронул ряд других важных тем.

- Многие болельщики клубов Премьер-лиги в восторге от этого трансфера. Казалось, что Мудрик уйдет в «Арсенал», но затем, в течение 24 часов, он перешел в «Челси». Когда вы поняли, что «Челси» выиграет гонку за игрока?

- Я понял это два дня назад (в субботу), когда сюда приехали представители «Челси» — совладелец Бехдад Эгбали и (директор по глобальным талантам и трансферам) Пол Уинстенли. Они приехали в Анталию в Турции (где «Шахтер» находится на сборах во время зимнего перерыва в национальном чемпионате). До приезда представителей «Челси» я не знал, что они близки к сделке, потому что общался с «Арсеналом» так же, как и с «Челси». Даже я могу сказать больше: с «Арсеналом» я встречался чаще, чем с «Челси». Поэтому перед этой последней встречей «Арсенал» был близок или чуть ближе к сделке, чем «Челси».

- Сколько раз вы встречались с представителями «Арсенала»?

- Если не считать телефонных разговоров, это было три раза.

- Из наших разговоров с источниками, близкими к сделке, у меня сложилось впечатление, что «Арсенал» был уверен, что вы найдете с ними компромисс, и мы даже видели в социальных сетях как сам игрок смотрел матчи «Арсенала». Что, на ваш взгляд, изменило ситуацию? Была ли это готовность «Челси» прилететь в Турцию и встретиться лично?

- С моей точки зрения, именно поэтому все говорили об «Арсенале». Это потому, что «Арсенал» связался с игроком почти за полтора месяца до того, как они связались с нами. Вы можете себе представить, например, что Микель Артета (тренер «Арсенала»), Александр Зинченко (украинский игрок «Арсенала») и Эду (спортивный директор «Арсенала») звонят вам почти каждый день, каждые два дня, каждые три дня? Вы можете хотеть или не хотеть трансфера, но вы следите за таким вниманием и контактами. Если говорить о «Челси», то мне позвонили в конце декабря и спросили, могут ли они связаться с Мудриком, потому что они им интересуются и хотят с ним поговорить. Я сказал: «Нет проблем, вы можете связаться с ним». Первый раз они связались с ним где-то в конце декабря или начале января. Они связались с игроком и агентом игрока, и они выполнили финансовые условия. Почему у многих вокруг сложилось впечатление, что Мудрик уходит в «Арсенал»? Это потому, что с ним связался «Арсенал», и тогда Мудрик начал смотреть некоторые игры «Арсенала». Но переговоры есть переговоры. Когда вы не закрыли все, когда вы не поставили последнюю точку, то вы не можете завершить сделку. Поэтому это было лишь внешнее визуальное впечатление, что Мудрик близок к «Арсеналу».

- Были ли другие клубы близкие к сделке?

- Были контакты, но несерьезные. Так что это было всего два клуба.

- Вы спрашивали у «Арсенала», правильно ли они связались с игроком до того, как поговорили с клубом? Обычно клубы подают жалобу, когда это происходит.

- Когда я встретился с «Арсеналом», и они упомянули, что уже разговаривали с игроком, честно говоря, я заранее знал, что они начали с ним контактировать. Я сказал: «Хорошо, вы начинаете с ним контактировать, но прежде всего вы должны закрыть переговоры с нами». Но ладно, имеем то, что имеем.

- То есть вы не подали официальную жалобу в ФИФА?

- Мы не подавали официальной жалобы. Они сделали то, что сделали.

15 reasons to smile on a Monday! 😄 pic.twitter.com/EuNDXwCJpG — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2023

- Насколько мы понимаем, в окончательных предложениях от двух клубов общие цифры были в основном одинаковыми, но разница заключалась в скорости платежей. Это верно?

- В целом было то же самое. Не примерно то же самое — это была та же цифра. Постоянная часть, переменная часть, бонусы. Но если заглянуть внутрь фиксированной части и бонусов, там была разница.

- В чем она заключалась?

- Разное время (график) выплат, разные виды бонусов. Да, мы можем говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть достижимыми и реалистичными, скажем так. Поэтому в данном случае «Челси» в некоторых моментах был гораздо серьезнее и справедливее. Когда мы встретились с «Челси», мы остались все вместе. Чтобы вы понимали контекст, это было девять или десять часов. Они пригласили игрока и объяснили нам весь проект. Мы поняли, что да, если вы посмотрите прямо сейчас, у «Челси» есть некоторые проблемы, но это нормально, потому что у них есть переходный период от одного владельца к другому. Это понятно. Они хотели бы многое изменить. Поэтому, когда они объясняют вам всю историю, и вы смотрите на следующие два, три, четыре, пять лет, тогда вы видите, что у них есть серьезный проект. Я верю, что они построят один из лучших клубов в мире, потому что, говорю вам, они очень серьезны во всех направлениях: спортивной науке, стадионе, коммерции, во всем. Для нас они выглядели очень амбициозно.

- По нашей информации, сделка с «Челси» включает в себя бонусы, если они выиграют Премьер-лигу или Лигу чемпионов. Это правда?

- Да. В договоре есть такие бонусы.

- Есть ли пункт, касающийся того, что Мудрик выиграет «Золотой мяч»?

- В предложении «Челси» нет пункта по поводу «Золотого мяча». Это достижимые бонусы, которые, как мы чувствуем, и они чувствуют, могут быть достигнуты. Может быть, не в этом году, а в ближайшие два, три или четыре года.

- Значит, сроков нет? Если они выиграют Премьер-лигу или Лигу чемпионов в 2029 году, бонусы все равно будут применяться?

- Это восемь лет или семь с половиной. Срок контракта — восемь лет — семь плюс один.

- Говорил ли когда-нибудь Мудрик вам: «Позвольте мне уехать в январе»? Или подождал бы до лета, если бы вы не разрешили трансфер?

- Подробных обсуждений с Мудриком у нас не было. Он был профессионалом, он не подталкивал нас. Он не хотел встречаться с нами, чтобы спросить, почему мы не продали его, или пожаловаться, что его не продали за 50 или 60 миллионов евро. Мы просто сказали: «Михаил, мы ведем переговоры. Мы хотим помочь тебе и верим, что добьемся успеха, так что просто расслабься, тренируйся как следует и все». Никакого давления ни с его стороны, ни со стороны агента не было. Может быть, вы даже видели, как его агент давал интервью, в котором он говорил, что Мудрик — профессионал, хорошо тренируется и что они уважают его принадлежность к «Шахтеру».

- Разговаривал ли он с главным тренером «Челси» Грэмом Поттером перед тем, как присоединиться к клубу?

- Михаил разговаривал с ним в эти выходные.

- В понедельник президент «Шахтера» Ринат Ахметов объявил, что его команда проведет товарищеский матч с «Челси» в Донецке (когда этот район Украины больше не будет оккупирован российскими войсками). Не могли бы вы уточнить, действительно ли это прописано в трансферном договоре?

- Да, это прописано в договоре. Но на самом деле нам даже не нужно было читать это в контракте, потому что Бехдад говорил с нашим президентом. Бехдад очень поддерживает Украину, потому что он американец, а это английский клуб, так что для нас это положительный треугольник, потому что когда вы говорите Англия и Украина, это важно для нашей военной поддержки в данный момент. Они очень хорошо поговорили и пожали друг другу руки. Я знаю, потому что я переводил. Мне очень понравился разговор, и я считаю, что неважно, есть этот пункт в договоре или нет. Это Бехдад предложил (товарищеский матч), потому что он сказал, что хочет помочь Украине, помочь украинским беженцам и поддержать украинский народ. Для нас этот матч (в Донецке) был бы как чудо (не играли в родном городе с 2014 года). Мы бы проводили этот матч каждые выходные, если бы могли.

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- Был ли их разговор с Ахметовым по телефону?

- Да, по телефону. Он ни разу не покидал Украину с начала войны.

- Сообщалось, что 25 миллионов долларов от сделки пойдут непосредственно на помощь в медицинских и психологических потребностях солдат, которые защищали Мариуполь в Украине, или семьям, потерявшим близких.

- Нет, это собственные деньги нашего президента. Он сам пожертвует их в фонд. Они организуют фонд помощи защитникам Мариуполя и семьям защитников, потерявших мужей и отцов.

- Судя по более широкому сообщению, «Арсенал» сделал окончательное предложение в четверг или пятницу. Вы говорили с «Арсеналом», чтобы сказать им, что с «Челси» все улажено?

- Перед приездом «Челси» в Турцию мы почти договорились с «Арсеналом», что шансов закрыть сделку нет. Когда они предложили окончательное предложение в размере 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро (в надстройках), мы сели и начали внутренне обсуждать, как оно будет выполнено с точки зрения выплат, фиксированной части и вопросов бонусов. Мы поняли, что не закроем эту сделку (с «Арсеналом»). Я сказал Эду, что сделал все, что мог, но это было невозможно.

- Так что для вас было облегчением, когда возник вариант с «Челси»?

- Когда на горизонте появился «Челси», они просто позвонили и сказали: «Хорошо, мы знаем, что вы вели переговоры с «Арсеналом», мы знаем, что вы близки к каким-то цифрам. Мы хотим встретиться». Я сказал: «Хорошо, давайте встретимся». Я сказал Мудрику: «Если я не продам тебя зимой, мы обязательно продадим тебя летом». Я сказал: «Возможно, летом ты будешь стоить еще дороже». Мы были готовы принять разные сценарии. Мы бы не торопились.

- Итак, во время встречи с «Челси» вам нужно было сохранять беспристрастное выражение лица, чтобы сказать, что «Арсенал» все еще участвует в гонке?

- Футбольный мир тесен. Я точно знаю, что все знают, что происходит. Со стороны «Арсенала» и «Челси» в такого рода переговорах участвует много людей. Вокруг него тоже много журналистов. Много ребят, которые могут дать какую-то информацию. Итак, все знают, что происходит.

- Это рекордная сделка для украинского футболиста. Что это означает для Украины прямо сейчас? Чтобы кто-то присутствовал в топ-лиге мира, чтобы был посол с украинским флагом (который Мудрик носил, приветствуя болельщиков в воскресенье) на «Стэмфорд Бридж»…

- Только в социальных сетях охват составил около 60 миллионов человек на этих платформах. Я не считаю газеты или телеканалы. Украина получила абсолютно топовое освещение в мире, и для нас это позитивная реклама нашей страны. Мудрик стал послом Украины в мире. Мне очень нравится, что он ушел в Премьер-лигу, потому что это лучшая лига в мире, а еще Англия очень поддерживает Украину. Это одна из лучших стран для этого, что очень важно для нас. Для всего мира и Украины это важный трансфер. У нас есть контекст в этой передаче: американские хозяева, Англия, Украина – это треугольник. Сегодня мы как никогда близки. Это важный момент.

- В прошлом году «Челси» принадлежал (российскому олигарху) Роману Абрамовичу. Он столкнулся с санкциями со стороны британского правительства до того, как «Челси» был продан новому владельцу. Сейчас клуб совсем другой. Это тоже важно?

- Думаю, да, потому что, если бы не новый владелец «Челси», нас бы критиковали из-за такого рода связей.

- Наверное, невозможно было бы заключить эту сделку в тех обстоятельствах?

- Может быть, даже невозможно.