Челси сыграет с Шахтером на Донбасс Арене после завершения войны
Лондонский клуб согласился провести товарищеский матч в Донецке в рамках сделки по Михаилу Мудрику
Английский «Челси» сыграет с донецким «Шахтером» в товарищеском матче в украинском Донецке в рамках соглашения о подписании 22-летнего вингера Михаила Мудрика.
«Синие» посетят в будущем «Донбасс Арену», чтобы встретиться с «Шахтером» после победы Украины в войне с россией.
Кроме того, 20 миллионов фунтов из 88 миллионов, вырученных с продажи Мудрика, «Шахтер» направит на помощь украинским военным.
Напомним, Мудрик поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать восемь с половиной лет.
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