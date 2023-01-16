Челси сыграет с Шахтером на Донбасс Арене после завершения войны

Английский «Челси» сыграет с донецким «Шахтером» в товарищеском матче в украинском Донецке в рамках соглашения о подписании 22-летнего вингера Михаила Мудрика.

«Синие» посетят в будущем «Донбасс Арену», чтобы встретиться с «Шахтером» после победы Украины в войне с россией.

Кроме того, 20 миллионов фунтов из 88 миллионов, вырученных с продажи Мудрика, «Шахтер» направит на помощь украинским военным.

Напомним, Мудрик поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать восемь с половиной лет.