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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 13:00 | Обновлено 16 января 2023, 13:09
338
1

Челси сыграет с Шахтером на Донбасс Арене после завершения войны

Лондонский клуб согласился провести товарищеский матч в Донецке в рамках сделки по Михаилу Мудрику

16 января 2023, 13:00 | Обновлено 16 января 2023, 13:09
338
1
Челси сыграет с Шахтером на Донбасс Арене после завершения войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английский «Челси» сыграет с донецким «Шахтером» в товарищеском матче в украинском Донецке в рамках соглашения о подписании 22-летнего вингера Михаила Мудрика.

«Синие» посетят в будущем «Донбасс Арену», чтобы встретиться с «Шахтером» после победы Украины в войне с россией.

Кроме того, 20 миллионов фунтов из 88 миллионов, вырученных с продажи Мудрика, «Шахтер» направит на помощь украинским военным.

Напомним, Мудрик поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать восемь с половиной лет.

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Михаил Мудрик товарищеские матчи Донбасс Арена Шахтер Донецк Челси
Источник Daily Express
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Комментарии 1
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Gregory Dnipro
Такие же 20 лямов на помощь украинцам как и сумма от продажи Челси абрамычем ? Ну ну , ждём ! 
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