Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет

Новый владелец «Челси» Тодд Боли с момента приобретения клуба весной вложил в новых игроков уже 400 миллионов фунтов. Интересной особенностью новых футболистов стали длительные контракты.

Марк Кукурелья, Давид Фофана, Рахим Стерлинг, Чезаре Касадей получили контракты на 6 лет, Уэсли Фофана оформил соглашение на 7 лет, Бенуа Бадьяшиль подписал договор на 7,5 лет, а Михаил Мудрик подписан на нереальные 8,5 лет.

Суть в том, что в клубе обеспокоены вопросами с финансовым Financial Fair Play. «Челси» просто разделяет сумму трансфера на максимально возможное количество лет, чтобы средняя ежегодная сумма получалась меньше.

«Подписывая Мудрика на такой срок, клуб для финансовой отчетности делит 88 миллионов фунтов, которые заплатят «Шахтеру», на срок действия контракта. Выйдет в среднем около 10 миллионов фунтов в год. Такая теперь трансферная стратегия «Челси», — сказал финансовый эксперт Sky Sports Киран Магуайр.

У стратегии есть позитивная и негативная сторона. Позитив состоит в том, что если футболист заиграл на высоком уровне, то клуб защитил свой актив на длительный срок. Обратная сторона в том, что если трансфер неудачный, то клубу будет сложно избавиться от игрока, ведь футболист обеспечил себя хорошей зарплатой на много лет вперед и может не захотеть уходить.