Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
Англия
17 января 2023, 09:51 |
2019
3

Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет

Клуб не хочет иметь проблемы с финансовым Fair Play

17 января 2023, 09:51 |
2019
3
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
ФК Челси. Михаил Мудрик

Новый владелец «Челси» Тодд Боли с момента приобретения клуба весной вложил в новых игроков уже 400 миллионов фунтов. Интересной особенностью новых футболистов стали длительные контракты.

Марк Кукурелья, Давид Фофана, Рахим Стерлинг, Чезаре Касадей получили контракты на 6 лет, Уэсли Фофана оформил соглашение на 7 лет, Бенуа Бадьяшиль подписал договор на 7,5 лет, а Михаил Мудрик подписан на нереальные 8,5 лет.

Суть в том, что в клубе обеспокоены вопросами с финансовым Financial Fair Play. «Челси» просто разделяет сумму трансфера на максимально возможное количество лет, чтобы средняя ежегодная сумма получалась меньше.

«Подписывая Мудрика на такой срок, клуб для финансовой отчетности делит 88 миллионов фунтов, которые заплатят «Шахтеру», на срок действия контракта. Выйдет в среднем около 10 миллионов фунтов в год. Такая теперь трансферная стратегия «Челси», — сказал финансовый эксперт Sky Sports Киран Магуайр.

У стратегии есть позитивная и негативная сторона. Позитив состоит в том, что если футболист заиграл на высоком уровне, то клуб защитил свой актив на длительный срок. Обратная сторона в том, что если трансфер неудачный, то клубу будет сложно избавиться от игрока, ведь футболист обеспечил себя хорошей зарплатой на много лет вперед и может не захотеть уходить.

По теме:
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Депай хочет перейти в Атлетико
Ньюкасл может компенсировать Челси расходы на трансфер Мудрика
Челси Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Футбол | 16 января 2023, 23:31 14
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас

Киевское «Динамо» получит компенсацию от испанского клуба

Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Футбол | 16 января 2023, 16:23 18
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср

Аргентинец получает прекрасную возможность превзойти многие достижения португальца

Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Футбол | 16.01.2023, 18:01
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Теннис | 17.01.2023, 09:41
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Футбол | 16.01.2023, 17:50
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
от цікаво, чому до англійських клубів чи італійських є вимоги фінансового "фейр-плєй", а до наприклад ПСЖ ні
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Игорь Плахтий
да уж, 100 мільйонів фунтів на тиждень на найближчі 8,5 років непогано...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
16.01.2023, 17:45 4
Теннис
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 8
Футбол
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
15.01.2023, 11:45 1
Баскетбол
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
16.01.2023, 03:28 11
Теннис
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
16.01.2023, 11:58 17
Бокс
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
15.01.2023, 16:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности