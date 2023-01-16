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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 00:15 | Обновлено 16 января 2023, 00:23
1244
5

Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик

Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»

16 января 2023, 00:15 | Обновлено 16 января 2023, 00:23
1244
5
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine

Бабло победило зло. Или нечто в этом роде. Трансфер полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика в «Челси» –однозначно главный футбольный переход времен нашей Независимости. Мы можем что угодно говорить о тех былых временах, когда блистал Андрей Шевченко, и если бы он сейчас переходил в условный «Милан», очень даже может быть, что и его трансфер потянул бы на сто миллионов евро.

Но тогда трансфер Шевы потянул «всего лишь» на 25 миллионов долларов. Только вдумайтесь: нынешний Мудрик в четыре раза дороже того Шевченко. Бред. Сумасшествие. Фантастика. И это все в одном флаконе. Даже если посчитать инфляцию, то Шевченко стоил бы «всего» 44 миллиона долларов.

Лично я сомневаюсь, что в ближайшее десятилетие футболист с украинским паспортом отправится за границу за хотя бы подобную сумму. Не говоря уже о том, что кто-то из наших в обозримом будущем может стоить дороже. Пока что никого подобного на горизонте лично я не вижу. Да и не только я. Так что в любом случае, переход Мудрика в «Челси» – практически «трансфер века».

В данном случае не могу не отметить менеджмент «Шахтера». Уже прошлой осенью «горняки» повесили на свою главную звезду сумасшедший, как тогда казалось, ценник – в сто миллионов. Именно столько, сколько и предложили за игрока лондонские «аристократы».

Признаюсь, лично я тогда, после первого публичного «бряцанья» тем ценником авторства Дарио Срны, покрутил пальцем у виска. Я думал примерно так: люди потеряли ощущение реальности, парят в воздухе.

Почему у меня были на такое суждение причины? Да все просто. Уж коль выше я начал проводить параллели с Шевченко, то и сейчас продолжу. Андрей переходил в «Милан» в статусе одного из лучших футболистов нескольких сезонов Лиги чемпионов, одного из лучших бомбардиров сего турнира. Если говорить конкретно, то в статусе полуфиналиста ЛЧ, уже состоявшегося мастера. А новый клуб «вел» украинца на протяжении нескольких лет.

Нынешняя ситуация, если их сравнивать, уж извините, почти анекдотическая. Мудрик провел лишь три-четыре хороших матча в главном клубном турнире Европы, забил примерно столько же мячей. Более того, этот парень не отыграл даже полного сезона в основе своего уже бывшего клуба. Чтобы платить за яркого, но все равно «кота в мешке» больше, чем когда-то заплатили итальянцы за переход Андрея Николаевича, и, кстати, «Реал» заплатил в свое время «МЮ» меньше за трансфер Роналду, нужно быть либо сумасшедшим, либо гениальным. Третьего здесь не дано.

Тем не менее, требуемую сумму «Шахтер» за Мудрика получит. Возможно, в целом и не получится сто миллионов, ведь тридцать «лямов» от общего числа предусмотрены в виде различных бонусов, которые еще должны «сложиться» в нужный пазл. Но все равно – «горнякам» респект и уважуха.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» стоял на своем до последнего. Стоял, стоял, стоял – и выстоял. Провал был близок. Провал наверняка бы потряс «Шахтер», не говоря уже о самом футболисте. Провал сделал бы из дончан клоунов, если вещи называть своими именами.

С другой стороны, при наличии свершившегося события, я, да и мы все, не имеем морального права, как минимум, не снять шляпу перед «оранжево-черными». Они молодцы. Они выжали самый-самый максимум из ситуации. Вот что значит отличный пиар. И терпение.

***

Но это лишь половина дела. Ее, так сказать, парадный вход. Аверс. Ведь непосредственно для главного виновника «торжества» вечер выглядит действительно не столь томно. И это – мягко говоря.

Не так давно Михаил сам «офигевал» от ценника, который на него навесил бывший клуб. Не так давно Михаил готов был едва ли не доплатить, чтобы его продали именно в «Арсенал». Мудрику очень нравились «канониры», и он свою симпатию даже не пытался скрывать.

Не скрывал свою симпатию к молодому украинскому дарованию и наставник «Арсенала». Артета был лично заинтересован в переходе Мудрика. У этого тренера Михаил бы точно прогрессировал, как игрок. Ему бы дали определенное время на адаптацию. Этому процессу поспособствовал бы и Зинченко. В конце концов, «Арсенал» сейчас на всех парах мчится к чемпионству. Мне кажется, нынешний, то бишь, «поственгеровский» «Арсенал» наконец-то пришел в себя. Это очень интересный проект. Интересный, целостный и по-своему уникальный.

О нынешнем «Челси» подобные эпитеты я не скажу. Нет, у меня нету предубеждений или антипатии к «синим». После ухода оттуда Абрамовича этот клуб мне кажется вполне достойным. Но дело в том, что сейчас «Челси» на самом начале пути становления. Новые собственники, как мне кажется, пока что так и не поняли, куда вести клуб. Тухелю обещали золотые горы и неприкасаемость, но при первом же «шухере» отправили восвояси. Команда погрязла в игровых проблемах, а вместе с ними – в середине турнирной таблицы. Почему-то я уверен, что за чемпионство в нынешнем сезоне «аристократы» не будут бороться.

О персоне их наставника вообще сложно говорить что-то целостное, утвердительное. Неровен час, Поттеру укажут на дверь уже через неделю. К тому же, мы доподлинно не ведаем, хотел ли лично нынешний тренер «синих» в свою команду Мудрика, или не хотел.

Опять-таки, если хотел, но не очень, то снова напрашивается параллель с переходом Шевченко. В этот раз – как раз в «Челси». Ну вы помните: на его трансфере из «Милана» настоял лично Абрамович, тогда как Моуринью был против. Что из всего этого получилось, все мы отлично помним.

Поймите меня правильно: я очень не хочу, чтобы Мудрик провалился в «Челси». Но, в то же время, мне почему-то кажется, что всей глубины проблем и ответственности на новом рабочем месте 22-летний юноша пока что не осознает.


Твиттер Челси

А понять придется очень быстро. Ему очень быстро придется перейти в режим «с корабля на бал», так как сейчас у его новой команды настоящий травмопад: почти десять игроков основы – вне игры.

Вроде бы в этом есть и определенные плюсы, ведь выбыли на больничный его прямые конкуренты – Стерлинг, Пулишич и Фелиш, а Зиеш явно не в фаворе Поттера. Однако, если Михаил сделает хотя бы одно неверное движение (а потрясающая интенсивность АПЛ к этому «располаживает»), он немедленно окажется под жесточайшим прессом критики: и болельщиков, и тренера. Стомиллионный ценник может в таком случае стать для украинца настоящей бетонной плитой, которая если и не раздавит полностью надежды, то, как минимум, очень серьезно их изувечит.

Словом, рисков и поводов для пессимизма в данном случае для Михаила в разы больше, нежели было бы в случае трансфера в «Арсенал». В этом я убежден.

Но Мудрик выбрал «Челси». Выбрал проблемный клуб. Проблемную команду. Изменил своей детской мечте, если хотите.

А еще – выбрал в два раза большую зарплату, нежели предлагали «канониры».

Он, безусловно, имеет полное право на свой выбор.

Но если его выбор окажется ошибочным, платить придется очень высокую цену. Цену, которая в моральном эквиваленте может быть даже выше пресловутых ста миллионов.

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статьи эксклюзив Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 5
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Alex Tymchenko
Как бы там ни было, но классно будет для СБУ если игрок скоростной заиграет
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+2
andre_lui
Сподіваюсь, що це неперехід сторіччя. Будуть ще, дай Боже. Але те, що на данний момент рекорд, то безумовно. Бажаю заграти, щоб склалася кар'єра. Вже 19 років Україна без ЗМ
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0
Hlib Kozak
Моя дівчина свідок, я пророкував, що його скоріше куплять Челсі ніж Арсенал. Бо - у Арсенала є і так чудовий Мартінеллі на цій позиції, і Арсенал висить над штрафною суперника. Чисто по грі, там геть немає місця швидкому Мудрику. Тоді як Чеслі при Поттері грає в дуже різний футбол, і Челсі треба якраз конкурувати з нависаючими Мансіті, Арсеналом та і Ліверпулем. І їм якраз не вистачає як команді гостроти і швидкості. В Тотнемі, цю роль грає СОН - носиться у відкриті зони. Думаю, він чудово конкуруватиме на цій позиції зі Стерлінгом, який став повільніше, і останні матчі виглядає ніяково. Зієш і Пулішич грають справа, до чого тут вони в статті не зрозуміло. 
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0
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nazarp
А як правильніше казати, це Мудрик вибрав чи саме Шахтар? 
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0
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