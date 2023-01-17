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  4. Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 17:45 |
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Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии

«Черноморец» интересуется Александром Нойоком

17 января 2023, 17:45 |
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Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Instagram. Александр Нойок

Одесский футбольный клуб «Черноморец» интересуется игроком израильского «Маккаби» из Бней-Рейне Александром Нойоком.

Сообщается, что одесситы хотят подписать 30-летнего игрока уже сейчас, хотя летом он получит статус свободного агента.

Нойок является не единственным вариантом «Черноморца». По информации источника, одесский клуб в ближайшее время объявит о подписании украинского футболиста. Имя и фамилия игрока пока что не сообщается.

Отметим, что Александр является воспитанником донецкого «Шахтера». Однако заа первую команду «горняков» он так и не сыграл. В Украине Нойок выступал за «Закарпатье», харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург». Также играл за минское и брестское «Динамо», брестский «Рух», кипрский «Аполлон» и российский «Оренбург».

Отметим, что вчера, 16 января, стало известно, что Ярослав Ракицкий, который выступал за питерский «зенит», вернулся в состав «Шахтера» до конца текущего сезона.

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Источник ТаТоТаке
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