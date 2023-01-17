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  4. Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 17:26 |
596
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Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо

Чемпионство, травмы, гол пяткой на «Стадио Олимпико» и отказ подписывать контракт

17 января 2023, 17:26 |
596
1
Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков продолжит свою карьеру в Испании. Вингер подписал контракт с «Жироной» на четыре года. «Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной будущей продажи игрока.

За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

Чем, кроме голов, запомнился один из самых талантливых игроков «Динамо» за пять с половиной лет в клубе?

Большим талантом. Цыганков выделялся еще на юношеском уровне. Ближе к 16 годам было ясно, что он будет играть за первую команду. Вопрос только в том, когда и как долго? Трудно сразу припомнить, кто из воспитанников «Динамо» до Цыганкова смог закрепиться в первой команде в 17 лет. Причем на атакующей позиции, которая априори сложнее, чем оборона.

Травмами. Ни одного полноценного сезона Виктор Цыганков так и не отыграл за первую команду. Так было и на юношеском уровне. Только он набирал форму и в конце концов должен был показать лучшие качества, как что-то происходило и приходилось отправляться в лазарет. Потом требовалось время, чтобы набрать кондиции. Не было ощущения, что футболист играет на пределе своих возможностей. Такова физиология Виктора. Физически он не может выдерживать полноценные 90 минут и играть дважды в неделю. Следует отдать должное, что Мирче Луческу удалось существенно улучшить эту проблему.

Завоеванием чемпионства. После работы Сергея Реброва у «Динамо» наступили тяжелые времена. Команда не могла конкурировать с «Шахтером» за золотые награды. За 5 сезонов в «Динамо» Цыганков выиграл один чемпионат, два Кубка, три Суперкубка. На самом деле, этого очень мало для не самого сильного чемпионата.

Нестабильностью. Хорошие матчи сменялись посредственными или провалами. «Динамо» теряло очки там, где этого делать было нельзя, если была задача побеждать. Вина в этом Цыганкова тоже есть. С таким лидером бороться за что-то серьезное было нереально. У футболиста не было стабильности. Никто не знал, чего ждать от него в следующем матче.

Выступлениями в Лиге чемпионов. В первом своем матче в Лиге чемпионов Цыганков отдал ассист в игре против «Наполи». Через две недели забил в Стамбуле «Бешикташу».

Getty Images/Global Images Ukraine

Фантастические результаты для 17-летнего парня. В первом сезоне Луческу забил на «Ноу Камп» «Барселоне» и в Будапеште «Ференцварошу».

Голом пяткой в ворота «Лацио». В Лиге Европы «Динамо» не смогло достичь весомых результатов. В лучшем случае, это был выход из группы и проход первого соперника на стадии плей-офф. Затем выпадал более сильный соперник и на этом все завершалось. Самым ярким моментом для Цыганкова в этом турнире был гол в ворота «Лацио» весной 2018 года.

Юный вингер «Динамо» хладнокровно разобрался с вратарем Стракошей и унизительно забил пяткой на «Стадио Олимпико».


Твиттер УЕФА

Провалом на Евро. Цыганков никогда не являлся ключевым игроком для сборной Украины. С прогрессом Михаила Мудрика его позиции и так ослабли в национальной команде. Пик футболиста – львовский матч против Сербии и гол в ворота сборной Испании в Киеве. За время выступлений за сборную Виктора национальная команда дважды не прошла квалификацию на ЧМ. Дошла до четвертьфинала последнего Евро, но Цыганков почти не играл из-за проблем со здоровьем.

Высокой зарплатой. После 2014 года денег в украинском футболе стало существенно меньше. Хорошие зарплаты платили только «Шахтер» и «Динамо». После ухода из команды Андрея Ярмоленко именно у Цыганкова была самая большая зарплата в клубе. По сообщениям СМИ, его заработки составляли 1.2-2 млн. евро в год.

Отказом подписать контракт. Не так много случаев, когда игроки не хотели продолжать сотрудничество с «Динамо» и шли на конфронтацию с владельцами клуба. Была ситуация с Йерко Леко, не захотевшим подписывать новое соглашение и отправленным в дубль перед переходом в «Монако». Александар Драгович и Джермейн Ленс уходили тяжело из клуба. Была непростая ситуация у Евгения Хачериди. Но там был конфликт игрока с тренером. Цыганков тут стал первопроходцем.

Рыжими волосами. В «Динамо» всегда любили рыжих. Так повелось еще со времен Валерия Лобановского. В команде должен был быть один игрок с рыжими волосами. Болельщики считали всегда Цыганкова своим и динамовцем из-за его цвета волос.

Getty Images/Global Images Ukraine

Нереализованным талантом. В 25 лет Цыганкова ожидали лидерства в сборной Украины и выступлений за сильный клуб из ведущего чемпионата. Пока ничего этого не произошло. Большой талант, выделявшийся на фоне команды и чемпионата, но так полноценно и не засиявший. Причин такого положения вещей много – уровень тренеров во время становления, уровень команды, травмы, характер, большие заработки.

Отсутствием скандалов. Никаких плохих новостей о жизни Виктора вне футбольного поля не было. Он жил себе своей жизнью, не допуская в нее публичность. На фоне Алиева с Милевским имеет безупречную репутацию.

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Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
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Vitaliy Korets
Не грав він в 17 років в основі Динамо))) 
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