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Кубок Италии
Наполи
17.01.2023, FT 2 : 2
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Италия
18 января 2023, 00:50 | Обновлено 18 января 2023, 01:18
162
0

Сенсация в Кубке Италии. Наполи проиграл Кремонезе по пенальти

Матч 1/8 финала Кубка Италии завершился с неожиданным результатом

18 января 2023, 00:50 | Обновлено 18 января 2023, 01:18
162
0
Сенсация в Кубке Италии. Наполи проиграл Кремонезе по пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в серии пенальти.

На 18-й минуте хавбек Чарльз Пикель вывел гостей вперед. Неаполитанцы забили в ответ двум гола за 3 минуты. На 87-й минуте Феликс Афена-Гьян сравнял счет, дав шанс «Кремонезе».

В серии пенальти больше повезло футболистам «Кремонезе» (2:2 пен. 5:4). Лидер Серии A выбыл из Кубка от аутсайдера!

Кубок Италии. 1/8 финала, 17 января

Наполи – Кремонезе – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Жуан Жезус, 33, Симеоне, 36 – Пикель, 18, Афена-Гьян, 87.

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Кубок Италии по футболу Кремонезе Наполи Наполи - Кремонезе серия пенальти
Источник Sport.ua
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