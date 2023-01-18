Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Кремонезе – 2:2 (пен. 4:5). Лидер проиграл аутсайдеру. Видео голов
Кубок Италии
Наполи
17.01.2023, FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 января 2023, 02:43 | Обновлено 18 января 2023, 03:19
72
0

Наполи – Кремонезе – 2:2 (пен. 4:5). Лидер проиграл аутсайдеру. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

18 января 2023, 02:43 | Обновлено 18 января 2023, 03:19
72
0
Наполи – Кремонезе – 2:2 (пен. 4:5). Лидер проиграл аутсайдеру. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в серии пенальти.

На 18-й минуте хавбек Чарльз Пикель вывел гостей вперед. Неаполитанцы забили в ответ два гола за 3 минуты. На 87-й минуте Феликс Афена-Гьян сравнял счет, дав шанс «Кремонезе».

В серии пенальти больше повезло футболистам «Кремонезе» (2:2 пен. 5:4). Лидер Серии A выбыл из Кубка от аутсайдера!

Кубок Италии. 1/8 финала, 17 января

Наполи – Кремонезе – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Жуан Жезус, 33, Симеоне, 36 – Пикель, 18, Афена-Гьян, 87.

Видеоогляд матча

События матча

102’
Игрок команды Кремонезе получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кремонезе.
36’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Наполи.
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Наполи.
18’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кремонезе.
По теме:
Сенсация в Кубке Италии. Наполи проиграл Кремонезе по пенальти
ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании
Кем заменят Мудрика? Есть 5 кандидатов. Стал известен шорт-лист Арсенала
Наполи Кубок Италии по футболу серия пенальти Кремонезе Наполи - Кремонезе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Футбол | 17 января 2023, 11:33 5
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси

«Шахтер» отпустил своего лидера в АПЛ за 100 миллионов евро

Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Футбол | 17 января 2023, 22:01 1
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии

Арсен Захарян не перейдет в лондонский клуб

После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
Война | 17.01.2023, 11:12
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Футбол | 17.01.2023, 17:21
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
Экс-тренер Челси: «Украинские футболисты слабее российских»
ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
Футбол | 17.01.2023, 19:39
ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2023. Украина разгромила Швецию с разницей в десять шайб
Универсиада-2023. Украина разгромила Швецию с разницей в десять шайб
17.01.2023, 05:32 1
Хоккей
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
16.01.2023, 14:31
Война
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
16.01.2023, 16:30
Биатлон
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
16.01.2023, 11:15 13
Футбол
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
16.01.2023, 17:50 57
Футбол
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
16.01.2023, 09:15 5
Футбол
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
16.01.2023, 17:45 9
Теннис
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности