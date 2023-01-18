В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в серии пенальти.

На 18-й минуте хавбек Чарльз Пикель вывел гостей вперед. Неаполитанцы забили в ответ два гола за 3 минуты. На 87-й минуте Феликс Афена-Гьян сравнял счет, дав шанс «Кремонезе».

В серии пенальти больше повезло футболистам «Кремонезе» (2:2 пен. 5:4). Лидер Серии A выбыл из Кубка от аутсайдера!

Кубок Италии. 1/8 финала, 17 января

Наполи – Кремонезе – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Жуан Жезус, 33, Симеоне, 36 – Пикель, 18, Афена-Гьян, 87.

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