СПАЛЛЕТТИ :«Большое разочарование. Наполи играл не так хорошо, как обычно»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал вылет из Кубка Италии в матче против «Кремонезе» (2:2, пен. 4:5):

«Извините, большое разочарование. Уровень игры не соответствовал тому, что вы видели до сих пор. Мы всегда должны контролировать ход матча и владение мячом. Но команда играла не так хорошо, как обычно. Матч прошел при нашем полном перевесе. За исключением нескольких навесов на наших защитников, соперник мало что делал. Но есть немного случайности в кубковых матчах. Мы упустили несколько моментов в большинстве, плюс две штанги в дополнительное время. Вот как это работает: когда вы теряете управление над игрой, все становится сложным.

Все знают, что каждый матч – это отдельная история, это не просто вопрос личного опыта. Таков футбол. Если мы не будем соответствовать определенным стандартам качества, из этого может получиться что угодно. Соперник также ищет голевые моменты, и если эпизод повернется в его пользу, все может осложниться. Мы могли закончить игру, «Кремонезе» был вынужден раскрываться чаще, хотя их интерпретация матча всегда была одинаковой: отбирать мяч и посылать его на нападающих. Мы выбыли из турнира, потому что проявили себя ниже своих возможностей.

У нас игра не так уж плохо получалась. Мы допустили больше ошибок, чем обычно. Напряженность и усталость также подействовали, из-за чего мы теряли слишком много легких мячей. Соперник действовал очень хорошо в серии пенальти, и мы должны их поздравить».

Видеообзор матча