Наполи – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

17 января на «Стадион имени Диего Армандо Марадоны (Сан-Паоло)» пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» встретится с «Кремонезе». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Клуб проводит многообещающий сезон. Его ждали не без опасения, ведь летом, по разным причинам, ушла целая когорта лидеров. А ведь именно Инсинье и компания и помогли Спаллетти выполнить главную задачу на розыгрыш 2021/2022, вернув наконец-то «партенопеи» в квартет лидеров. Но обновление состава пошло на пользу, и сейчас, в середине зимы, в Неаполе обоснованно обсуждают шансы на «скудетто». Кроме того, вернувшийся в Лигу чемпионов клуб выдал 5 побед кряду, досрочно выйдя в плей-офф. Но зимой уже поражение от «Интера», чем возобновили розыгрыш в Кальчо, показывает, что весь спор за 1-е место в Серии А впереди. Но, конечно же, играя на своем поле с подобным противником, Лучано не может требовать от подопечных чего-то иного кроме уверенной и спокойной победы.

Кремонезе

Команда откровенно малоизвестна, пусть даже она и имеет в своей истории полтора десятка лет выступлений в Серии А. Но все начало нового века «серо-красные» играли не выше 2-го дивизиона страны. Проснулся коллектив только в последнее время, и пиком стал подъем Кальчо. Правда, выведший своих подопечных напрямую в элиту наставник, Пеккья, предпочел перебраться в «Парму», а не пробовать себя в «вышке». При сменившем его Альвини новичок дивизиона очень уж долго не мог победить и закономерно идет в группе аутсайдеров. С другой стороны, очки и противников «Кремонезе» отбирает довольно часто, играя вничью. В том числе были «мирные» исходы с «Аталантой» и «Миланом». Впрочем, зимой дома «сухо» проиграли без вариантов другому андердогу, «Вероне».

Статистика личных встреч

В октябре клубы сыграли впервые в этом веке. И «Наполи» выиграл на выезде 4-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этой паре все очевидно. Лучше ограничиться вариантом с победой «Наполи» при форе «-1,5 гола» с коэффициентом - 1,666 по Parimatch.