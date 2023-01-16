Мудрик – в Челси, победа Барселоны в Эль-Класико, эффект Зинченко
Главные новости за 15 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 января.
1А. ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Украинский полузащитник перебрался в английскую Премьер-лигу
1Б. ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
Украинец ступил на поле «Стэмфорд Бридж»
2. За явным преимуществом. Барселона уверенно обыграла Реал и взяла Суперкубок
Матч за испанский трофей состоялся в саудовском Эр-Рияде
3А. Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме
3Б. Челси при Мудрике обыграл Кристал Пэлас, Ньюкасл с трудом одолел Фулхэм
Завершились два матча 20-го тура АПЛ
4. Источник: у Динамо было два предложения по трансферу Цыганкова
По данным ТаТоТаке, кроме «Жироны» хавбека хотел купить нидерландский ПСВ
5. Симон выиграла масс-старт в Рупольдинге, Джима финишировала 21-й
В Германии состоялась последняя гонка пятого этапа Кубка мира
6. Прометей победой завершил выступление в первом этапе чешской Экстралиги
Украинский клуб занял первое место в турнирной таблице, проиграв только 3 матча из 20
7. Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом
«Черно-синие» забили два гола, но один в свои ворота
8А. Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Украинка в двух сетах справилась с Амандой Анисимовой
8Б. Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023
Украинка не смогла справиться с Каролиной Муховой
8В. Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Превью к Australian Open
9. Харлан завоевала бронзовую медаль на Гран-при по фехтованию в Тунисе
В полуфинале украинка минимально проиграла Люсии Мартин-Португез из Испании
10. Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»
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