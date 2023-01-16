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  4. Мудрик – в Челси, победа Барселоны в Эль-Класико, эффект Зинченко
Другие новости
16 января 2023, 06:15 |
471
0

Мудрик – в Челси, победа Барселоны в Эль-Класико, эффект Зинченко

Главные новости за 15 января на Sport.ua

16 января 2023, 06:15 |
471
0
Мудрик – в Челси, победа Барселоны в Эль-Класико, эффект Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 января.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Украинский полузащитник перебрался в английскую Премьер-лигу

1Б. ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
Украинец ступил на поле «Стэмфорд Бридж»

2. За явным преимуществом. Барселона уверенно обыграла Реал и взяла Суперкубок
Матч за испанский трофей состоялся в саудовском Эр-Рияде

3А. Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме

3Б. Челси при Мудрике обыграл Кристал Пэлас, Ньюкасл с трудом одолел Фулхэм
Завершились два матча 20-го тура АПЛ

4. Источник: у Динамо было два предложения по трансферу Цыганкова
По данным ТаТоТаке, кроме «Жироны» хавбека хотел купить нидерландский ПСВ

5. Симон выиграла масс-старт в Рупольдинге, Джима финишировала 21-й
В Германии состоялась последняя гонка пятого этапа Кубка мира

6. Прометей победой завершил выступление в первом этапе чешской Экстралиги
Украинский клуб занял первое место в турнирной таблице, проиграв только 3 матча из 20

7. Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом
«Черно-синие» забили два гола, но один в свои ворота

8А. Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Украинка в двух сетах справилась с Амандой Анисимовой

8Б. Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023
Украинка не смогла справиться с Каролиной Муховой

8В. Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Превью к Australian Open

9. Харлан завоевала бронзовую медаль на Гран-при по фехтованию в Тунисе
В полуфинале украинка минимально проиграла Люсии Мартин-Португез из Испании

10. Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»

По теме:
Мудрик на пути в Челси, Петраков в Армении, ответ Усика пропаганде в рф
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Источник Sport.ua
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