Мудрик – в Челси, победа Барселоны в Эль-Класико, эффект Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 января.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси

Украинский полузащитник перебрался в английскую Премьер-лигу

1Б. ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас

Украинец ступил на поле «Стэмфорд Бридж»

2. За явным преимуществом. Барселона уверенно обыграла Реал и взяла Суперкубок

Матч за испанский трофей состоялся в саудовском Эр-Рияде

3А. Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби

Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме

3Б. Челси при Мудрике обыграл Кристал Пэлас, Ньюкасл с трудом одолел Фулхэм

Завершились два матча 20-го тура АПЛ

4. Источник: у Динамо было два предложения по трансферу Цыганкова

По данным ТаТоТаке, кроме «Жироны» хавбека хотел купить нидерландский ПСВ

5. Симон выиграла масс-старт в Рупольдинге, Джима финишировала 21-й

В Германии состоялась последняя гонка пятого этапа Кубка мира

6. Прометей победой завершил выступление в первом этапе чешской Экстралиги

Украинский клуб занял первое место в турнирной таблице, проиграв только 3 матча из 20

7. Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом

«Черно-синие» забили два гола, но один в свои ворота

8А. Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023

Украинка в двух сетах справилась с Амандой Анисимовой

8Б. Разгромное поражение. Цуренко завершила выступления на Australian Open 2023

Украинка не смогла справиться с Каролиной Муховой

8В. Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых

Превью к Australian Open

9. Харлан завоевала бронзовую медаль на Гран-при по фехтованию в Тунисе

В полуфинале украинка минимально проиграла Люсии Мартин-Португез из Испании

10. Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик

Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»