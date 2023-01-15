Источник: у Динамо было два предложения по трансферу Цыганкова
По данным ТаТоТаке, кроме «Жироны» хавбека хотел купить нидерландский ПСВ
Испанская «Жирона» предложила киевскому «Динамо» за трансфер хавбека Виктора Цыганкова сумму в размере 4 млн евро, плюс 1 млн евро бонусами.
Испанский клуб также предложил процент от будущей продажи 25-летнего полузащитника, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке».
Интересно, что летом 2022 года «Жирона» предлагала «Динамо» за Цыганкова 10 млн евро, плюс 30% от следующей продажи.
Второе предложение поступило от нидерландского ПСВ: 4 млн евро сразу, плюс 3,5 млн евро в течение года, плюс процент от будущей перепродажи.
Как сообщалось, Цыганков согласовал с «Жироной» 4-летний контракт. Хавбек присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента, после окончания контракта с Динамо». Виктор уже посетил матч «Жироны» против «Севильи» (2:1).
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