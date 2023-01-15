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Украина. Премьер лига
15 января 2023, 21:23 | Обновлено 15 января 2023, 21:56
2233
1

Источник: у Динамо было два предложения по трансферу Цыганкова

По данным ТаТоТаке, кроме «Жироны» хавбека хотел купить нидерландский ПСВ

15 января 2023, 21:23 | Обновлено 15 января 2023, 21:56
2233
1
Источник: у Динамо было два предложения по трансферу Цыганкова
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» предложила киевскому «Динамо» за трансфер хавбека Виктора Цыганкова сумму в размере 4 млн евро, плюс 1 млн евро бонусами.

Испанский клуб также предложил процент от будущей продажи 25-летнего полузащитника, сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке».

Интересно, что летом 2022 года «Жирона» предлагала «Динамо» за Цыганкова 10 млн евро, плюс 30% от следующей продажи.

Второе предложение поступило от нидерландского ПСВ: 4 млн евро сразу, плюс 3,5 млн евро в течение года, плюс процент от будущей перепродажи.

Как сообщалось, Цыганков согласовал с «Жироной» 4-летний контракт. Хавбек присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента, после окончания контракта с Динамо». Виктор уже посетил матч «Жироны» против «Севильи» (2:1).

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ ТаТоТаке Михаил Спиваковский ПСВ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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anacreon
Чергова брехня. Ніхто не буде пропонувати 7 мільйонів і ще і процент перепродажу за гравця, який через півроку безплатно прийде. Символічні 800 тисяч як за Коваленка все, на що міг розраховувати Суркіс.І сумна правда в тому, що нікому крім Жирони Циганков взагалі не був потрібен. Просто агенти робили вкидання, аби підігріти інтерес. Жирона це все, що вони змогли знайти. Сумно, бо в Україні Циганков ходив декільк ароків в статусі головної зірки.
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