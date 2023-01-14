Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова в испанский клуб «Жирона»:

«Виктор Цыганков в Испании уже давно. Плюс-минус месяц. Там он проводит все межсезонье. Разместил его агент Пере Гвардиола. Снял дом, создал все условия для тренировок, для поддержания формы. Словом, делал все, чтобы подмахнуть контракт с местным клубом, где решает все. Всю трансферную политику.

Футболист «Динамо» до последнего колебался. И искал лучший вариант. Более престижные клубы действительно интересовались им. Но исключительно как свободным агентом с лета. И были готовы вести переговоры с февраля, когда закроется нынешнее трансферное окно, а с ним и текущие кадровые проблемы.

Цыганков стремился закрыть вопрос в январе. У футболиста были дедлайны, и он не мог ждать февраля. Сказывалось давление нынешнего клуба. И ему очень нужно было определиться с будущим до начала сборов «Динамо».

Важной в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с «Динамо». Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды.

Что есть сейчас. Контракт с «Жироной» стал единственным имеющимся вариантом прямо здесь и сейчас. В этой связи у меня возникает логический вопрос. Это у нас Цыганков звезда, а в Европе просто футболист уровня скромного середняка Примеры или это именитый брат Гвардиолы не в состоянии найти что-то лучше «Жироны»?