Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
По данным Игоря Бурбаса, хавбек «Динамо» уже месяц находится в Испании
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова в испанский клуб «Жирона»:
«Виктор Цыганков в Испании уже давно. Плюс-минус месяц. Там он проводит все межсезонье. Разместил его агент Пере Гвардиола. Снял дом, создал все условия для тренировок, для поддержания формы. Словом, делал все, чтобы подмахнуть контракт с местным клубом, где решает все. Всю трансферную политику.
Футболист «Динамо» до последнего колебался. И искал лучший вариант. Более престижные клубы действительно интересовались им. Но исключительно как свободным агентом с лета. И были готовы вести переговоры с февраля, когда закроется нынешнее трансферное окно, а с ним и текущие кадровые проблемы.
Цыганков стремился закрыть вопрос в январе. У футболиста были дедлайны, и он не мог ждать февраля. Сказывалось давление нынешнего клуба. И ему очень нужно было определиться с будущим до начала сборов «Динамо».
Важной в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с «Динамо». Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды.
Что есть сейчас. Контракт с «Жироной» стал единственным имеющимся вариантом прямо здесь и сейчас. В этой связи у меня возникает логический вопрос. Это у нас Цыганков звезда, а в Европе просто футболист уровня скромного середняка Примеры или это именитый брат Гвардиолы не в состоянии найти что-то лучше «Жироны»?
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Добре пам'ятаю як важко переходив Ярмоленко. Добре пам'ятаю, як Драгович мучився з переходом в Байєр, про що згадував в пресі. Добре пам'ятаю як знищили потенціал Віктора Леоненко, який просто хотів піти грати в солідний клуб, бо виявився непотрібним Лобановському (а це була найбільша зірка українського футболу 1990-х).
Добре пам'ятаю як викинули з ДК Ващука. Як не дали зіграти прощальний матч Максу Шацьких. Як не дали добро на трансфер Мілевського в Італію. Там ще достатньо подібних історій.
З Динамо майже всі переходять в страшних муках або кудись догравати. Так було історично завжди за часів Суркісів. Або ж когось випадково списували як непотріб.
Віктор Циганков, скільки я пам'ятаю, завжди викладався в грі за Динамо, завжди був професіоналом. Він давно заслужив перейти пограти в сильніший чемпіонат.