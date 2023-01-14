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Испания
14 января 2023, 23:23 | Обновлено 14 января 2023, 23:35
2871
5

Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать

По данным Игоря Бурбаса, хавбек «Динамо» уже месяц находится в Испании

14 января 2023, 23:23 | Обновлено 14 января 2023, 23:35
2871
5
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера хавбека «Динамо» Виктора Цыганкова в испанский клуб «Жирона»:

«Виктор Цыганков в Испании уже давно. Плюс-минус месяц. Там он проводит все межсезонье. Разместил его агент Пере Гвардиола. Снял дом, создал все условия для тренировок, для поддержания формы. Словом, делал все, чтобы подмахнуть контракт с местным клубом, где решает все. Всю трансферную политику.

Футболист «Динамо» до последнего колебался. И искал лучший вариант. Более престижные клубы действительно интересовались им. Но исключительно как свободным агентом с лета. И были готовы вести переговоры с февраля, когда закроется нынешнее трансферное окно, а с ним и текущие кадровые проблемы.

Цыганков стремился закрыть вопрос в январе. У футболиста были дедлайны, и он не мог ждать февраля. Сказывалось давление нынешнего клуба. И ему очень нужно было определиться с будущим до начала сборов «Динамо».

Важной в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с «Динамо». Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды.

Что есть сейчас. Контракт с «Жироной» стал единственным имеющимся вариантом прямо здесь и сейчас. В этой связи у меня возникает логический вопрос. Это у нас Цыганков звезда, а в Европе просто футболист уровня скромного середняка Примеры или это именитый брат Гвардиолы не в состоянии найти что-то лучше «Жироны»?

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Виктор Цыганков Динамо Киев Жирона трансферы УПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Пере Гвардиола Игорь Бурбас выбор редакции
Источник BurBuzz
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Комментарии 5
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Nick.Grabowski
Шкода, що Бурбас ніколи таких гострих питань не ставить олігархам, бо він в реальності не журналіст, а так, звичайний лакей.
Добре пам'ятаю як важко переходив Ярмоленко. Добре пам'ятаю, як Драгович мучився з переходом в Байєр, про що згадував в пресі. Добре пам'ятаю як знищили потенціал Віктора Леоненко, який просто хотів піти грати в солідний клуб, бо виявився непотрібним Лобановському (а це була найбільша зірка українського футболу 1990-х).
Добре пам'ятаю як викинули з ДК Ващука. Як не дали зіграти прощальний матч Максу Шацьких. Як не дали добро на трансфер Мілевського в Італію. Там ще достатньо подібних історій. 
З Динамо майже всі переходять в страшних муках або кудись догравати. Так було історично завжди за часів Суркісів. Або ж когось випадково списували як непотріб. 
Віктор Циганков, скільки я пам'ятаю, завжди викладався  в грі за Динамо, завжди був професіоналом. Він давно заслужив перейти пограти в сильніший чемпіонат. 
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+14
zhyr
Оце намолов. Треба зараз контракт, бо потім не виїде. Якщо інші клуби хотіли бачити Циганкова літом, що їм заважало підписати контракт зараз, як це зробила Жирона? Все одно ж безкоштовно дістанеться. 
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+2
Bond
звісно що не виїде, бо Суркіс вже з воєнкомом його буде чекать в Києві
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0
GloryUkraine
Контракт з Динамо у Циганкова до літа, а в Жирону він ніби переходить вільним агентом, то в Україну хоче чи ні, а повернутися повинен, інакше буде конфлікт не на його користь.
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0
Alex Tymchenko
Пурга какая-то 
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0
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