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  4. Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Украина. Премьер лига
14 января 2023, 10:09 |
3803
15

Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне

Вингер «Динамо» перейдет летом свободным агентом

14 января 2023, 10:09 |
3803
15
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Вингер «Динамо» Киев Виктор Цыганков сейчас находится в испанском городе Жирона, и уже прошел медосмотр в местом одноименном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир».

Цыганков перейдет в «Жирону» летом 2023 года на правах свободного агента. Официально о подписании контракта объявят в ближайший понедельник.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков не проходил с «Динамо» медосмотр в Киеве, потому что находился за границей.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Жирона трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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ash
Це щоб не переїджати потім, можна одразу в Барселоні оселитися
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0
Gargantua
вполне ожидаемо
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0
⬆️
Не в Херсоне, точно?
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0
GloryUkraine
Вільним агентом і в Жирону? 
То як 2+2=5. Щось не сходиться.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
vh
Жирона за 3 очки від зони вильоту, хоча і на 12 місці.
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-1
jovtengellium
який сенс зараз проходити там медогляд якщо суркіс зробить так,що до літа його ж свої на тренуваннях інвалідом зроблять...
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-3
psv970
циганков бидлота, до літа 2023 в запас Динамо 2
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Яценко
Докатився Вітя до Жирони... стидоба... Нікому не потрібний... Капец просто...
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-4
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