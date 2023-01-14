Украина. Премьер лига14 января 2023, 10:09 |
3803
15
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Вингер «Динамо» перейдет летом свободным агентом
14 января 2023, 10:09 |
3803
15
Вингер «Динамо» Киев Виктор Цыганков сейчас находится в испанском городе Жирона, и уже прошел медосмотр в местом одноименном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир».
Цыганков перейдет в «Жирону» летом 2023 года на правах свободного агента. Официально о подписании контракта объявят в ближайший понедельник.
Ранее сообщалось о том, что Цыганков не проходил с «Динамо» медосмотр в Киеве, потому что находился за границей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2023, 05:44 0
Подопечные Юрия Вернидуба проводят первый учебно-тренировочный сбор
Война | 13 января 2023, 18:27 0
В 10 раз меньше врага
Футбол | 13.01.2023, 14:15
Футбол | 13.01.2023, 19:22
Футбол | 14.01.2023, 01:30
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2023, 16:56 6
13.01.2023, 10:54
12.01.2023, 19:20 3
12.01.2023, 12:51
12.01.2023, 21:09 8
13.01.2023, 16:22 8
12.01.2023, 20:53 7
Другие виды
То як 2+2=5. Щось не сходиться.