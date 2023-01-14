Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне

Вингер «Динамо» Киев Виктор Цыганков сейчас находится в испанском городе Жирона, и уже прошел медосмотр в местом одноименном клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Бомбардир».

Цыганков перейдет в «Жирону» летом 2023 года на правах свободного агента. Официально о подписании контракта объявят в ближайший понедельник.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков не проходил с «Динамо» медосмотр в Киеве, потому что находился за границей.