Цыганкова не было на медосмотре в Динамо
Вингер близок к уходу из клуба?
Сегодня «Динамо» в Киеве проводило медосмотр накануне старта подготовки ко второй части нынешнего сезона. По информации «Динамомании», на медосмотре не присутствовал вингер команды Виктор Цыганков.
Сейчас 25-летний игрок находится за границей. Вероятно, отсутствие Цыганкова связано с переговорами с кем-то из европейских клубов.
Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает в конце сезона, футболист не намерен продлять соглашение. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Порту» и «Андерлехта».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – о «Марселе», в который перешел Руслан Малиновский
Ивана Кнолль отметила украинского боксера