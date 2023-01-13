Цыганкова не было на медосмотре в Динамо

Сегодня «Динамо» в Киеве проводило медосмотр накануне старта подготовки ко второй части нынешнего сезона. По информации «Динамомании», на медосмотре не присутствовал вингер команды Виктор Цыганков.

Сейчас 25-летний игрок находится за границей. Вероятно, отсутствие Цыганкова связано с переговорами с кем-то из европейских клубов.

Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает в конце сезона, футболист не намерен продлять соглашение. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Порту» и «Андерлехта».