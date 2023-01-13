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  4. Цыганкова не было на медосмотре в Динамо
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 12:20 |
1412
2

Цыганкова не было на медосмотре в Динамо

Вингер близок к уходу из клуба?

13 января 2023, 12:20 |
1412
2
Цыганкова не было на медосмотре в Динамо
Динамомания. Виктор Цыганков

Сегодня «Динамо» в Киеве проводило медосмотр накануне старта подготовки ко второй части нынешнего сезона. По информации «Динамомании», на медосмотре не присутствовал вингер команды Виктор Цыганков.

Сейчас 25-летний игрок находится за границей. Вероятно, отсутствие Цыганкова связано с переговорами с кем-то из европейских клубов.

Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает в конце сезона, футболист не намерен продлять соглашение. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Порту» и «Андерлехта».

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Динамо Киев Виктор Цыганков
Источник Динамомания
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Gargantua
это хорошо
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+1
Алексей Ильин
Сейчас Динамо научит Ахметова продавать своих самых перспективных игроков   А Вите желаю удачи!
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