Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом
«Черно-синие» забили два гола, но один в свои ворота
«Брюгге» не сумел довести до победы матч 20-го тура чемпионата Бельгии против «Андерлехта» (1:1).
«Черно-синие» забили в первом тайме, но гол был отменен с помощью системы VAR. Во втором тайме «Брюгге» все же вышел вперед на 64-й минуте, но автогол на 79-й минуте сделал счет ничейным.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Украинец отметился желтой карточкой и нереализованным выходом один на один.
Чемпионат Бельгии. 20-й тур
«Брюгге» – «Андерлехт» – 1:1
Нильсен (68) – Мехеле автогол (79)
FT: 1-1. #CluAnd pic.twitter.com/I1TCbuw0GP— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский специалист заменил Хоакина Капарроса
Тодд Боэли – о трансфере украинского полузащитника