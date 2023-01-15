Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом

«Брюгге» не сумел довести до победы матч 20-го тура чемпионата Бельгии против «Андерлехта» (1:1).



«Черно-синие» забили в первом тайме, но гол был отменен с помощью системы VAR. Во втором тайме «Брюгге» все же вышел вперед на 64-й минуте, но автогол на 79-й минуте сделал счет ничейным.



Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Украинец отметился желтой карточкой и нереализованным выходом один на один.



Чемпионат Бельгии. 20-й тур



«Брюгге» – «Андерлехт» – 1:1

Нильсен (68) – Мехеле автогол (79)