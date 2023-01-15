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Чемпионат Бельгии
Брюгге
15.01.2023, FT 1 : 1
Андерлехт
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Бельгия
15 января 2023, 16:14 | Обновлено 15 января 2023, 17:21
1056
1

Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом

«Черно-синие» забили два гола, но один в свои ворота

15 января 2023, 16:14 | Обновлено 15 января 2023, 17:21
1056
1
Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом
screenshot. фол Яремчука на желтую карточку

«Брюгге» не сумел довести до победы матч 20-го тура чемпионата Бельгии против «Андерлехта» (1:1).

«Черно-синие» забили в первом тайме, но гол был отменен с помощью системы VAR. Во втором тайме «Брюгге» все же вышел вперед на 64-й минуте, но автогол на 79-й минуте сделал счет ничейным.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Украинец отметился желтой карточкой и нереализованным выходом один на один.

Чемпионат Бельгии. 20-й тур

«Брюгге» – «Андерлехт» – 1:1
Нильсен (68) – Мехеле автогол (79)

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Андерлехт Брюгге травма Скотт Паркер чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Ферран Хутгла
Источник Sport.ua
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