Челси при Мудрике обыграл Кристал Пэлас, Ньюкасл с трудом одолел Фулхэм

В воскресенье, 15 января, в рамках 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» принял на своем поле «Кристал Пэлас». Очевидцем лондонского дерби, как известно, стал 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого «Челси» подписал незадолго до стартового свистка в поединке.

Под присмотром украинца «синие» добились минимальной победы над «Пэлас» – 1:0.

В параллельном матче «Ньюкасл» на своем поле также со счетом 1:0 переиграл «Фулхэм». При этом забили единственный гол «сороки» только на 89-й минуте.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место (28 очков), у «Ньюкасла» третья позиция (38 пунктов). «Кристал Пэлас» идет 12-м (22 очка), «Фулхэм» на 6-м месте (31 пункт).

Чемпионат Англии. 20-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Хаверц, 64 (1:0).

Ньюкасл – Фулхэм – 1:0

Гол: Исак, 89 (1:0).

На 69-й минуте Митрович (Фулхэм) не реализовал пенальти.