Челси при Мудрике обыграл Кристал Пэлас, Ньюкасл с трудом одолел Фулхэм
Завершились два матча 20-го тура АПЛ
В воскресенье, 15 января, в рамках 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» принял на своем поле «Кристал Пэлас». Очевидцем лондонского дерби, как известно, стал 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого «Челси» подписал незадолго до стартового свистка в поединке.
Под присмотром украинца «синие» добились минимальной победы над «Пэлас» – 1:0.
В параллельном матче «Ньюкасл» на своем поле также со счетом 1:0 переиграл «Фулхэм». При этом забили единственный гол «сороки» только на 89-й минуте.
«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место (28 очков), у «Ньюкасла» третья позиция (38 пунктов). «Кристал Пэлас» идет 12-м (22 очка), «Фулхэм» на 6-м месте (31 пункт).
Чемпионат Англии. 20-й тур
Челси – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Хаверц, 64 (1:0).
Ньюкасл – Фулхэм – 1:0
Гол: Исак, 89 (1:0).
На 69-й минуте Митрович (Фулхэм) не реализовал пенальти.
For you, Luca. 💙 pic.twitter.com/DcrLJjNJml— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023
YESSSSSSSSSS!!!!! pic.twitter.com/v0Npfj7U7Z— Newcastle United FC (@NUFC) January 15, 2023
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