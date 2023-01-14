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Челси
15.01.2023 16:00 - : -
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14 января 2023, 05:15 | Обновлено 14 января 2023, 05:18
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Челси  – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Смогут ли «синие» наконец-то добыть 3 очка?

14 января 2023, 05:15 | Обновлено 14 января 2023, 05:18
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Челси  – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter. Грэм Поттер

15 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Челси

Клуб находится в очень непростой ситуации. Даже если брать только отрезок после затяжной паузы и ограничиваться матчами, проведенными зимой, то у гранда 1 победа в 4-х поединках. И то взятая над «Борнмутом», что сейчас откровенно слаб и не боеспособен. Впрочем, «аристократы», по результатам, не намного лучше «вишенок». Они успели после тех 2-0 упустить победу над другим новичком АПЛ, «Ноттингем Форест». А дальше дважды кряду «сухо» проиграли «Манчестер Сити». И если в чемпионате смотрелись на их фоне вполне достойно, уступив 0-1 из-за гола вышедшего на замену Мареза, то из кубка вылетели разгромно, 0-4. И ведь тренера нет особенного смысла менять, Поттер и так пришел осенью, после увольнения Тухеля. «Синие» активно пытаются усилить состав, но результат нужен «на вчера». Столичный гранд застрял в середине таблицы...

Кристал Пэлас

Команда в 2021-м году получила на пост главного тренера Патрика Виейра. Решив ради него не продолжать сотрудничество с опытнейшим Роем Ходжсоном, Стив Периш жертвовал поднадоевшей скромной стабильностью ради шанса прибавить. «Стекольщики» и правда показали заметный прогресс в прошлом сезоне АПЛ. А вот нынешний проходит для них нестабильно. Есть неплохие отрезки, но посредственных больше. После затяжной паузы и вовсе получилось обыграть только «Борнмут». При этом лондонские «орлы» разгромно уступили обоим соседям: 0-3 с «Фулхэмом», 0-4 с «Тоттенхэмом». И даже «Саутгемптону» проиграли, правда, в формате кубка Англии.

Статистика личных встреч.

«Кристал Пэлас» выигрывал еще в 2017-м году в последний раз. После этого «Челси» победил 11 раз кряду, в том числе оформил 2-1 на «Селхерст Парк» осенью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «аристократы» справятся со своими проблемами. Ониставим на «Челси» с коэффициентом – 1,7 от Parimatch. нуждаются в победе и поверим, что ее получится добыть в воскресенье –

Parimatch
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Источник Sport.ua
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