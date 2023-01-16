15.01.2023, FT 1 : 0
Англия16 января 2023, 03:09 | Обновлено 16 января 2023, 03:44
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Челси – Кристал Пэлас – 1:0. Мудрик с флагом в Лондоне. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
16 января 2023, 03:09 | Обновлено 16 января 2023, 03:44
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В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «синих».
Отметим, что в перерыве матча был представлен украинец Михаил Мудрик, который недавно подписал контракт с «Челси».
Чемпионат Англии по футболу. 15 января
АПЛ. 20-й тур
«Челси» – «Кристал Пэлас» – 1:0
Гол: Хаверц, 64.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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