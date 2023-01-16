В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «синих».

Отметим, что в перерыве матча был представлен украинец Михаил Мудрик, который недавно подписал контракт с «Челси».

Чемпионат Англии по футболу. 15 января

АПЛ. 20-й тур

«Челси» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Хаверц, 64.