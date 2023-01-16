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Челси
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Англия
16 января 2023, 03:09 | Обновлено 16 января 2023, 03:44
155
0

Челси – Кристал Пэлас – 1:0. Мудрик с флагом в Лондоне. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

16 января 2023, 03:09 | Обновлено 16 января 2023, 03:44
155
0
Челси – Кристал Пэлас – 1:0. Мудрик с флагом в Лондоне. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «синих».

Отметим, что в перерыве матча был представлен украинец Михаил Мудрик, который недавно подписал контракт с «Челси».

Чемпионат Англии по футболу. 15 января

АПЛ. 20-й тур

«Челси» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Хаверц, 64.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник Sport.ua
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