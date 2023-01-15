Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых

16 января стартует 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. В этом году соревнования в Мельбурне начинаются без видимых скандалов, а ведь еще год назад здесь была настоящая буря, связанная с депортацией Новака Джоковича. Тогда в дураках остались все, пострадал имидж турнира, австралийской политической системы и тенниса в целом. Время лечит, кто-то хочет играть, зарабатывать деньги и величие, кто-то хочет видеть на своих соревнованиях лучших, чтобы привлекать больше зрителей и продавать дороже рекламу, поэтому все стороны конфликта успокоились. Дошло даже до того, что руководство турнира дало охране задание выгонять с трибун зрителей, которые будут дразнить и провоцировать Джоковича.



Для спортсменов приятной новостью стало то, что призовой фонд турнира удалось немного увеличить, особенно это касается первых стадий. К примеру, участники первого круга одиночного разряда сразу получат около 74 тысяч американских долларов. Победителю достанется на 2 миллиона больше.



К большому сожалению, австралийцы продолжают допускать к соревнованиям спортсменов из рф и рб. До австралийских девятиэтажек российские ракеты пока не долетали, но еще год назад и Джоковичу на Зеленом континенте обещали бан на несколько лет.

И все же нужно отметить, что перед началом турнира состоялось благотворительное мероприятие, целью которого был сбор средств для поддержки Украины. В нем взяли участием многие известные теннисисты.

Мужчины

Подводящие турниры

ATP 250 - Аделаида 1. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Себастьян Корда (США) – 6:7(8), 7:6(3), 6:4

ATP 250 - Пуна. Финал

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 4:6, 7:5, 6:3

ATP 250 - Аделаида 2. Финал

Квон Сун-Ву (Южная Корея) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:4, 3:6, 7:6(4)

ATP 250 - Окленд. Финал

Ришар Гаске (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:4



Сезон у мужчин началася на командном турнире United Cup, где выступили многие топовые теннисисты. Лучше всего показали себя американцы. У Фрэнсиса Тиафо статистика 5:0, при том, что было два матча с соперниками из топ-30, у Тейлора Фритца – 4:1, он проиграл лишь Кэмерону Норри. Британец, кстати, тоже выиграл все свои три одиночные встречи (был крутой выигрыш у Надаля), но его команда в первом же раунде плей-офф проиграла американцам.



Новак Джокович триумфально вернулся в Австралию на небольшом, но важном для себя турнире ATP 250 в Аделаиде. После прошлогоднего кошмара и унижений сербу снова удалось почувствовать приятные эмоции от выступления на австралийской земле. Он даже заявил, что все обиды забыты, а после победы полчаса раздавал автографы и отдал болельщикам практически все свои вещи на сувениры. В начале сезона девятикратного чемпиона Australian Open вроде как беспокоила травма бедра, но сам он уверял, что она не мешает ему играть в полную силы. Но во время тренировок Ноле все же был максимально осторожен.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Турнир в Индии особого интереса не вызвал, а вот вторые соревнования в Аделаиде получились очень забавными. 25-летний южнокореец Квон Сун-Ву после проигрыша финала квалификации Томашу Махачу попал на него в первом круге основы и обыграл. После этой победы кореец выдал несколько топовых матчей и в итоге сенсационно завоевал титул. В первом круге Australian Open ему играть с Кристофером Юбэнксом, который получил уайлд-кард. Победную серию можно продолжить, если после предыдущего успеха на это остались эмоции.



Еще на одном турнире в Окленде 36-летний Ришар Гаске сумел выиграть 16-й титул ATP, одолев в финале Норри. Это был первый трофей известного француза за последние пять лет.

Australian Open

В начале января стало известно, что австралийский мейджор пропустит лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. 19-летний испанец в конце прошлого сезона лечил повреждение мышц живота, а в начале этого года получил травму ноги во время тренировочного матча, когда доставал мяч в шпагате. Алькарас по итогам Australian Open теоретически может сохранить теннисную корону, но сразу три игрока могут сместить его с первого места. Новак Джокович и Стефанос Циципас станут №1, если выиграют титул. Каспер Рууд возглавит рейтинг, если станет чемпионом или проиграет финал не Джоковичу или Циципасу.



После снятия Алькараса посев возглавил действующий чемпион Рафаэль Надаль. Испанец, который во второй половине прошлого года также страдал после травмы мышц живота, начал сезон с двух поражений на United Cup, но это его не смутило. Во время подготовки Рафа признался, что в этом году мячи для него будут хуже. Они быстро сдуваются и не так хорошо крутятся, а больше подходят для тех, кто играет плоскими ударами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Исходя из этого, нетрудно догадаться, что букмекеры видят главным фаворитом Новака Джоковича, который с 2011 года проиграл на австралийской земле всего 3 матча. На победу серба дают коэффициент 1.85, на Даниила Медведева – 7, на Стефаноса Циципаса – 13, на Рафаэля Надаля и Ника Кирьоса – по 17. Лидер австралийского тенниса, кстати, снялся с United Cup и успел выиграть выставочный матч против Джоковича в Мельбурне. Пошуметь на домашних кортах он может громко, посмотрим, как далеко ему удастся дойти.



Результаты жеребьевки можно оценить как неплохие, обе половины сетки получились очень даже конкурентными. В первую четверть к Надалю попали Медведев, Тиафо, Хуркач, Шаповалов, Хачанов и Корда. Уже в первом раунде Рафе придется сразиться с перспективным 21-летним американцем Джеком Дрейпером, который в прошлом году выиграл 4 челленджера и доходил до 1/4 финала Мастерса. Во второй четверти Стефанос Циципас и Феликс Оже-Альяссим будут бороться за путевку в полуфинал с Норри, Синнером, Музетти и Чоричем. Есть здесь и нестареющий Стэн Вавринка.



В верхней части второй половины сетки расположились Новак Джокович, Андрей Рублев, Ник Кирьос, Хольгер Руне и Алекс де Минаур. В последнюю четверть попали Каспер Рууд, Тейлор Фритц, Александр Зверев, Маттео Берреттини и еще несколько хороших теннисистов. Берреттини, к примеру начнет турнир матчем против Энди Маррея. Вероятно, это будет самое громкое противостояние первого раунда.



Что касается потерь, то кроме Алькараса в Мельбурне не смогут сыграть финалист 2018 года хорват Мартин Чилич, француз Гаэль Монфис, американец Рейлли Опелка и вторая ракетка Польши Камиль Майхшак.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Ориентировочный состав полуфиналов

Надаль [1] – Циципас [3]

Джокович [4] – Рууд [2]

Наши

Последние два года в этом пункте были слезы, но теперь и на нашей улице есть небольшой праздник. Новый лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых удачно стартовал в своей первой квалификации к турнирам Grand Slam и порадует нас выступлением в основной сетке.



В отборе 22-летний уроженец Киева получил неплохую сетку, Стефан Козлов и Джанлука Магер были ему явно по силам, что он и доказал на корте. А вот в финале отбора задание было куда более сложным. Денис Кудла имеет определенный уровень и статус, он был явным фаворитом противостояния с украинцем. К радости украинских болельщиков, Крутых не дрогнул после проигрыша первого сета, в девятом гейме второй партии шикарным бэкхендом по линии реализовал скрытый сетбол, а в третьей партии быстро оформил брейк и довел матч до победы.



В первом раунде основы Алексею предстоит встреча с 23-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом. С такими высокорейтинговыми соперниками украинец еще не играл, но Шварцман сейчас переживает не лучший момент в карьере. Диего, конечно же, фаворит этого матча, но не бесспорный. Если Крутых не перегорит и продолжит играть на максимум, шансы пройти дальше есть. Спойлер: во втором круге шансы тоже будут, но поговорим об этом позже.

Женщины

Подводящие турниры

WTA 500 - Аделаида 1. Финал

Арина Соболенко – Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 7:6(4)

WTA 250 - Окленд. Финал

Кори Гауфф (США) – Ребека Масарова (Испания) – 6:1, 6:1

WTA 500 - Аделаида 2. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) – Дарья Касаткина – 6:0, 6:2

WTA 250 - Хобарт. Финал

Лорен Дэвис (США) – Элизабетта Кочаретто (Италия) – 7:6(0), 6:2



Американские теннисистки также отлично показали себя на United Cup. Мэдисон Киз выиграла все свои пять матчей и даже успела недельку провести в первой десятке рейтинга WTA. Последний раз ей это удавалось еще в 2019-м, хотя с тех пор она провела много недель на 11-й строчке. Джессика Пегула выиграла 4 матча из 5, проиграв лишь Петре Квитовой, но при этом разгромив Игу Свёнтек. Джессика два года подряд доходит до 1/4 финала в Мельбурне и в этом году однозначно будет среди фавориток.

Getty Images/Global Images Ukraine. Киз, Фритц, Пегула и Тиафо

Еще одна американка Кори Гауфф не играла за сборную, но отлично себя показала на соревнованиях в Окленде. 18-летняя представительница США на кортах Новой Зеландии осталась непобежденной, не отдав ни одного сета на пути к титулу. Конечно, нужно уточнить, что у нее не было ни одной соперницы из первой полусотни, но Коко явно находится в хорошей форме, и обыграть ее будет непросто.



На двух самых крупных турнирах в Аделаиде победы одержали Арина Соболенко и Белинда Бенчич. С первой все понятно, она в неплохой форме, но говорить о ней особого желания нет. Со швейцаркой все намного интереснее. После выигрыша двух медалей в Токио она редко показывала хорошие результаты не за сборную. На United Cup у нее было 1-1 в групповом раунде с поражением от Свёнтек. Сборная Швейцарии не смогла выйти из группы, поэтому дальше пришлось играть одиночный турнир. В Аделаиде Бенчич обыграла Гарбинье Мугурусу, Каролин Гарсию и уничтожила Касаткину, Кудерметова же снялась перед полуфиналом. Сетка у Бенчич в Мельбурне неплохая, хотя раньше дальше 4-го круга она здесь не заходила.



Из нетипичного стоит выделить выступление Каролины Плишковой в квалификации соревнований в Аделаиде. Предыдущий раз чешка играла в отборе на турнир WTA еще в августе 2014 года. К сожалению, в Украине очень хорошо помнят события того месяца, тем не менее в женском теннисе за это время изменилось почти все. Осталась разве что нестареющая Винус Уильямс, которая и дальше продолжает отбирать призовые у молодых, хотя в последнее время делает это все реже. В этот раз она не сыграет в Мельбурне из-за травмы, полученной в Окленде.



В Хобарте напомнила о своем существовании еще одна американка Лорен Дэвис. Экс-теннисистка топ-30 с ростом в 157 см стартовала в квалификации, в финале отбора обыграла Катерину Байндл и не отдала ни одного сета до завоевания титула. На последнем US Open ее остановила Ига Свёнтек в третьем круге, сейчас на этой стадии возможна встреча с Соболенко. Пожелаем американскому Давиду одолеть белорусского Голиафа, если это противостояние все же случится.

Australian Open

С главной фавориткой у женщин все предельно ясно – это лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек, на ее победу дают коэффициент 3.1. Польская теннисистка пока не уничтожала все живое в Австралии по причине небольшой травмы плеча, но она сама успокоила своих болельщиков, сообщив, что с ней все в порядке. Также в числе фавориток Соболенко (7.5), Пегула (11), Гарсия и Гауфф (по 13), а также вторая ракетка мира Онс Жабер (15), которая пока не в лучшей форме.



Главной неожиданностью стало снятие двукратной чемпионки Наоми Осаки, которая ранее не отказывалась от участий на хардовых мейджорах. Было понятно, что либо японка окончательно решила завязать с большим теннисом, либо есть реально веская причина не играть в Мельбурне. Спустя некоторое время Осака сообщила о своей беременности, и это хорошая новость во всех аспектах. Наоми, которая в последнее время больше занята развитием своего бренда, а не спортом, пообещала полноценно вернуться в теннис и причин сомневаться в этом нет. Все-таки, это сильнейший игрок на хардовых покрытиях последних пяти лет, ее ранний уход из спорт был бы неприятным ударом для женского тенниса. Тем более после завершения карьеры Эшли Барти, которая, кстати, тоже ушла в декрет. Любопытно, что все победительницы Australian Open с 2016 года либо беременны сейчас, либо родили недавно, либо играли на турнире во время своей беременности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Ига Свёнтек

В этом году в основу пробились несколько юных и перспективных чешских теннисисток. Бренда Фругвиртова сделала это в 15 лет и 9 месяцев, пять лет назад Марта Костюк сотворила подобное, будучи на три месяца младше. Тогда украинка дошла до третьего круга основной сетки, где проиграла Элине Свитолиной. Фругвиртовой-младшей повторить это достижение будет гораздо сложнее, ведь во втором круге ее будет ждать встреча с Пегулой, да и Саснович еще нужно обыграть. Также в основу пробилась менее раскрученная чешка – 16-летняя Сара Бейлек, по рейтингу в основной сетке сыграет 17-летняя Линда Фругвиртова. А ведь еще есть и 18-летняя Линда Носкова, которая дошла до финала в Аделаиде.



Результаты жеребьевки можно оценить как интересные. В первой четверти к Свёнтек попали Даниэль Коллинс, Кори Гауфф и Елена Рыбакина. Здесь же сыграют и украинки Леся Цуренко, Катерина Байндл и Даяна Ястремская.



Во второй четверти будут сражаться Джессика Пегула, Мария Саккари, Барбора Крейчикова, Петра Квитова, Мэдисон Киз и Виктория Азаренко. Конкуренция сумасшедшая, поэтому присутствие здесь Марты Костюк и Ангелины Калининой не очень обнадеживает. Нашим девушкам будет очень сложно показать высокие результаты.



В верхней части второй половины все будет менее интересно. Здесь есть Касаткина, Кудерметова и Александрова, а также Анетт Контавейт, Ализе Корне, Каролина Плишкова и Каролин Гарсия. Поболеем здесь и за Марину Заневскую.



В последней четверти находится много известных теннисисток, которые сейчас не в лучшей форме. Это Слоан Стивенс, Донна Векич, Маркета Вондроушова, Гарбинье Мугуруса и Элиза Мертенс. Последние две сразятся между собой в первом круге, вывеска матча впечатляет. Матч первого круга Павлюченкова – Джорджи также было сложно себе представить еще год назад. Из высокорейтинговых здесь Онс Жабер, Белинда Бенчич, Беатрис Хаддад-Майя и Соболенко. Интересных матчей будет много.



Что касается потерь, то из-за допингового дела Australian Open пропускает финалистка 2018 года Симона Халеп, а также травмированные Дарья Сэвилл (кресты), Ван Цян (плечо), Айла Томлянович и Паула Бадоса. Последние две выпали буквально за несколько дней до старта из-за травм бедра и колена соответственно. Также не сыграет и испанка Сара Соррибес Тормо (голеностоп), которую в основе заменила украинка Катерина Байндл. Даяна Ястремская попала в основную сетку после снятия Осаки. Чжэн Сайсай вообще снялась 15 января из-за травмы запястья.

Ориентировочный состав полуфиналов

Свёнтек [1] – Пегула [3]

Гарсия [4] – Соболенко [5]

Наши

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграют сразу пять украинских теннисисток. Изначально по рейтингу проходили Калинина и Костюк, но Байндл и Ястремская были в топ-3 альтернативного списка, что и помогло им избежать участия в отборе. В квалификации боролись еще три украинки: Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Одна из трех прошла в основу – это вполне приемлемый результат. Снигур и Завацкая остановились в полуфинале.



Ангелина Калинина в первом раунде основы сыграет против квалифаера Коко Вандевей. 31-летняя американка сейчас занимает 139-е место в мировом рейтинге, но это экс-игрок первой десятки и об этом не нужно забывать. В 2017 году она играла здесь в полуфинале, обыграв на своем пути Мугурусу, Кербер и Бушар. В квалификации Вандевей играла неплохо, поэтому надеяться на легкую победу не стоит. Тем не менее, Калинина, которая местами уже показывала теннис неплохого уровня в текущем сезоне, будет фавориткой. Ранее Калинина один раз играла с Коко и проиграла ей в двух сетах, но это было еще в 2019 году. Во втором круге возможен матч с Петрой Квитовой, очень хотелось бы увидеть этот поединок.



Марте Костюк тоже в соперницы попалась мощная американка, но гораздо моложе. Это 28-я сеяная Аманда Анисимова, которая временами бывает неудержимой. В начале этого года она пока звезд с неба не хватает, но победы у нее были. Марта в Австралии отлично выступила на первом турнире в Аделаиде, где проиграла только второй ракетке мира, а на второй турнир сил уже не хватило. Болельщики тенниса должны помнить, что Костюк и Анисимова уже встречались на корте. Было это в полуфинале квалификации соревнований в Мадриде-2019. Матч вышел эпическим, Марта повесила сопернице две баранки, но при этом умудрилась проиграть второй сет. Чуть позже она не без доли иронии рассказала, почему тогда вышло победить именно с таким счетом. Кстати, до сих пор это единственно поражение американки с двумя сетами по 0:6. Очень вероятно, что такое больше и не повторится. Букмекеры не видят ярко выраженной фаворитки, в этом с ними можно согласиться. Во втором раунде оппонентка может быть немного проще, но в третьем – Пегула.

Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер и Марта Костюк

Катерина Байндл получила в соперницы 110-ю ракетку мира Камиллу Рахимову. Россиянка в конце прошлого сезона выиграла 60-тысячник ITF во Франции, а в начале этого пока проиграла два матча квалификации соперницам, которые на ходу. Вышеупомянутая Дэвис уничтожила ее, отдав три гейма, с Катериной Синяковой была борьба. В прошлом году Байндл встречалась с этой россиянкой на турнире в Бронксе, но доиграть матч не смогла. И в этом противостоянии шансы примерно равны.



Даяна Ястремская успела запрыгнуть в последний вагон уходящего состава и все же сыграет в основе. Честно говоря, есть большие сомнения касательно успеха ее потенциальной квалификационной кампании. Первый соперник – настоящий огонь, это хорошо нам всем известная латвийка Алена Остапенко, с которой у Даяны дружеские отношения. Девушки в прошлом году играли между собой в Бирмингеме на траве, тогда сенсационно победила Ястремская. Главная проблема заключается в том, что это был последний хороший матч Даяны.



Многие заметили, что Остапенко постепенно становится похожей на мечту всех бабушек мира, как ей удается играть на высоком уровне в такой физической форме – вопрос со звездочкой. Как бы там ни было, матч обещает быть эмоциональным. Остапенко, безусловно, является фаворитом встречи, но у Даяны всегда может полететь. Теоретически, Ястремская в третьем круге может встретиться с Байндл, иногда чудеса случаются.



Леся Цуренко в который раз доказывает, что квалификация Australian Open для нее – не преграда. Четвертое участие, двенадцать выигранных матчей, один проигранный сет – будет о чем рассказать внукам. И даже коварный жребий решил оставить Лесю в покое, определив ей на этот раз в соперницы не соперницу из топ-5, а «всего лишь» 133-ю ракетку мира Каролину Мухову. Чешка в последнее время не показывает лучшей игры, в конце сезона 2021 травмировалась, из-за чего долго не играла. Также она снялась из-за травмы с прошлогоднего Ролан Гаррос, а летом переболела ковидом. В прошлом году Каролина пропускала австралийский мейджор, не сумев защитить полуфинал-2021, а на этот розыгрыш заявилась по защищенному рейтингу. Короче говоря, потенциал у Муховой сумасшедший, но сейчас ее можно побеждать. Леся в Австралии уже показала себя с лучшей стороны, если не будет беспокоить локоть, то все возможно. Но дальше второго круга зайти будет невероятно сложно.

В парном разряде Украину представят сестры Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Людмила и Надежда сыграют с теми же напарницами, с которыми начинали сезон, Марта выступит в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, Ангелина – с Алисон ван Эйтванк из Бельгии. Здесь традиционно наибольшие надежды на пару Людмила Киченок / Алена Остапенко, посеянную под пятым номером. Но и пара Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе тоже неплохая, в прошлом году они играли в 1/4 финала Ролан Гаррос.



Матчи основной сетки начнутся в понедельник по местному времени (разница с Мельбурном составляет 9 часов). Как и в прошлом году, в стартовый день на корты выйдут все представительницы Украины. В 02:00 по Киеву стартует Костюк. Калинина, Байндл и Цуренко сыграют вторыми запусками, Ястремская – третьим.



Также не забывайте, что на Australian Open тай-брейк в финальном сете при счете 6:6 играется до 10 очков. Это правило унифицировано на всех мейджорах с прошлого года.