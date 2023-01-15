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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
15.01.2023, FT 1 : 3
Барселона
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Испания
15 января 2023, 23:00 | Обновлено 15 января 2023, 23:21
1092
2

За явным преимуществом. Барселона уверенно обыграла Реал и взяла Суперкубок

Матч за испанский трофей состоялся в саудовском Эр-Рияде

15 января 2023, 23:00 | Обновлено 15 января 2023, 23:21
1092
2
За явным преимуществом. Барселона уверенно обыграла Реал и взяла Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Испании. Финал.

«Реал» – «Барселона» – 1:3

Бензема (90+3) – Гави (33), Левандовски (45), Педри (69)

Менди (32), Вальверде (82) – Кристенсен (49), Араухо (68)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Асенсио, 72), Милитао, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Начо, 72), Вальверде, Бензема, Винисиус

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо (Э.Гарсия), Кристенсен, Бальде, Гави (Фати (90), Бускетс, Ф.де Йонг (Кессье, 87), Педри (Роберто, 90), Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски

Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

Международный стадион имени короля Фахда (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Westi_7
Барселона справедливо берет этот Суперкубок Испании. 👏
Реала в этом матче было просто не видно. 
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+3
HisAirnessMJ
Краса! 
Ответить
+1
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