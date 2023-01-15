За явным преимуществом. Барселона уверенно обыграла Реал и взяла Суперкубок
Матч за испанский трофей состоялся в саудовском Эр-Рияде
Отчет о матче ожидайте позже.
Суперкубок Испании. Финал.
«Реал» – «Барселона» – 1:3
Бензема (90+3) – Гави (33), Левандовски (45), Педри (69)
Менди (32), Вальверде (82) – Кристенсен (49), Араухо (68)
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Асенсио, 72), Милитао, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Начо, 72), Вальверде, Бензема, Винисиус
«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо (Э.Гарсия), Кристенсен, Бальде, Гави (Фати (90), Бускетс, Ф.де Йонг (Кессье, 87), Педри (Роберто, 90), Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски
Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Международный стадион имени короля Фахда (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца представят в воскресенье на «Стэмфорд Бридж»
Ждем официального объявления о состоявшемся трансфере в «Челси»
Реала в этом матче было просто не видно.