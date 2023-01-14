Реал Мадрид

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Испания
14 января 2023, 23:40 |
214
0

Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании

Эль-Класико в Саудовской Аравии начнется 15 января в 21:00 по Киеву

14 января 2023, 23:40 |
214
0
Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда. Стартовый свисток испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа прозвучит в 21:00 по Киеву.

Реал

В 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» сыграл с «Валенсией». Команды завершили основное времени матча со счетом 1:1. В дополнительное время команды не отметились голами, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Успешнее оказались футболисты столичного клуба. «Сливочные» выиграли со счетом 4:3. Единственным голом за мадридский клуб отличился обладатель ЗМ-2022 француз Карим Бензема. Стоит также упомянуть, что последнюю встречу в Ла Лиге «Реал» проиграл «Вильярреалу». Тогда королевский клуб уступил со счетом 1:2 и единственный гол в составе команды забил все тот же Бензема.

В чемпионате Испании «Реал» уступает «Барселоне» первое место. За последние 10 матчей мадридская команда имеет две ничьи, два поражения и шесть побед. Для «Реала» это будет 18-й финал Суперкубка. На своем счету «сливочные» имеют 12 побед в этом турнире. Отметим, что крайняя встреча между «Реалом» и «Барселоной» завершилась со счетом 3:1. Интересно, что заклятые враги также встречались и в прошлом году в розыгрыше Суперкубка. Тогда основное время игры закончилось со счетом 2:2, а в дополнительное время «Реал» забил один гол и вышел в финал турнира, где обыграл «Атлетик» и взял трофей.

Барселона

«Барселона» в 1/2 финала Суперкубка Испании сыграла с «Бетисом» и дважды упустила преимущество в счете. Основное время матча завершилось вничью 1:1. Единственный гол в составе каталонцев забил Роберт Левандовский. «Бетис» отыгрался во втором тайме. Матч перешел в дополнительное время, где вначале Ансу Фати вывел «Барсу» вперед, а затем «Бетис» снова сравнял. В итоге игра перешла в серию послематчевых пенальти, где «сине-гранатовые» перестреляли своих соперников – 4:2. В последней игре Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» Мадрид со счетом 1:0 благодаря голу француза Усмана Дембеле.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, обходя «Реал» на 3 пункта. За последние 10 матчей в Ла Лиге у «сине-гранатовых» ода ничья, одно поражение и восемь побед. У Барселоны 13 трофеев Суперкубка Испании. Это будет их 25-й финал. Отметим, что последний раз «Барселона» обыгрывала «Реал» в официальном матче 20 марта 2022 года со счетом 4:0 в национальном чемпионате. К слову, последним трофеем Суперкубка Испании для «Барсы» является трофей 2018 года.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Фернандес, Рюдигер, Менди, Карвахаль – Камавинга, Кроос, Вальверде – Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго

«Барселона»: Тер Штеген – Альба, Кунде, Араухо, Роберто – Педри, Де Йонг, Гави – Дембеле, Левандовски, Рафинья

Прогноз

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Барселона» все же сможет завоевать трофей. Нашей ставкой будет позиция – победа «Барселоны» в матче (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) за коэффициент 1.85.

15 января, воскресенье

«Реал» – «Барселона»
Эр-Рияд. «Международный стадион имени Короля Фахда». 21:00
ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Рикардо Бенгоэчеа (Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Источник Sport.ua
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