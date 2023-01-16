Реал Мадрид

Реал – Барселона – 1:3. Первый трофей Барсы со времен Месси. Видео голов
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В воскресенье, 15 января, состоялся финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».
Каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, обновив рекорд для этого турнира. Ближайшим преследователем является «Реал» (12 трофеев). Для Барсы это первый трофей вообще с сезона 2020/21, когда команда выиграла Кубок Испании.
Суперкубок Испании по футболу. 15 января
«Реал» – «Барселона» – 1:3
Голы: Бензема (90+3) – Гави (33), Левандовски (45), Педри (69)
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