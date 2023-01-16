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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
15.01.2023, FT 1 : 3
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Испания
16 января 2023, 01:15 | Обновлено 16 января 2023, 02:20
261
0

Реал – Барселона – 1:3. Первый трофей Барсы со времен Месси. Видео голов

Смотрите видеообзор финала Суперкубка Испании

16 января 2023, 01:15 | Обновлено 16 января 2023, 02:20
261
0
Реал – Барселона – 1:3. Первый трофей Барсы со времен Месси. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 января, состоялся финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».

Каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, обновив рекорд для этого турнира. Ближайшим преследователем является «Реал» (12 трофеев). Для Барсы это первый трофей вообще с сезона 2020/21, когда команда выиграла Кубок Испании.

Суперкубок Испании по футболу. 15 января

«Реал» – «Барселона» – 1:3

Голы: Бензема (90+3) – Гави (33), Левандовски (45), Педри (69)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
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Источник Sport.ua
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