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Испания
16 января 2023, 01:59 |
84
0

ХАВИ – о победе в финале Суперкубка: «В этом и заключается моя работа»

Наставник «Барселоны» прокомментировал победу над «Реалом»

16 января 2023, 01:59 |
84
0
ХАВИ – о победе в финале Суперкубка: «В этом и заключается моя работа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании по футболу над мадридским «Реалом»:

«Нам эта победа была нужнее, чем «Реалу», ведь у него больше титулов, чем у нас. Я очень доволен своими футболистами. Мы это заслужили. Игроки много работают, у нас отличная атмосфера в команде.

Матч прошел очень хорошо для нас. Гави, Педри, Френки де Йонг... Все были хороши! Мы искали превосходство в матче и нашли ее. Дембеле широко открывался по флангам. Не могу не отметить Рональда Араухо. Мы рады за всех наших игроков.

Если мы сыграли вот так против «Реала» в финале, то должны повторить этот футбол и в следующих матчах. Нам нельзя расслабляться. В этом и заключается моя работа».

Отметим, что финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».

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Источник Marca
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