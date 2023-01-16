ХАВИ – о победе в финале Суперкубка: «В этом и заключается моя работа»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании по футболу над мадридским «Реалом»:

«Нам эта победа была нужнее, чем «Реалу», ведь у него больше титулов, чем у нас. Я очень доволен своими футболистами. Мы это заслужили. Игроки много работают, у нас отличная атмосфера в команде.

Матч прошел очень хорошо для нас. Гави, Педри, Френки де Йонг... Все были хороши! Мы искали превосходство в матче и нашли ее. Дембеле широко открывался по флангам. Не могу не отметить Рональда Араухо. Мы рады за всех наших игроков.

Если мы сыграли вот так против «Реала» в финале, то должны повторить этот футбол и в следующих матчах. Нам нельзя расслабляться. В этом и заключается моя работа».

Отметим, что финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».