Реал Мадрид

В воскресенье, 15 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Оба испанских гранда только в серии пенальти сумели вырвать путевку в финал Суперкубка. «Галактикос» основное и дополнительное время матча с «Валенсией» завершили вничью со счетом 1:1, а затем точнее соперников пробили 11-тиметровые удары. Каталонцы встречались с «Бетисом». Основное время поединка также завершилось вничью со счетом 1:1, а в овертайме команды снова обменялись голами. Героем серии пенальти стал голкипер «блаугранас» тер Штеген, отбивший два удара. В текущем сезоне «Реал» и «Барселона» уже встречались: мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «галактикос» на три очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.