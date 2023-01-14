Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
Суперкубок Испании
Реал Мадрид
15.01.2023 21:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2023, 23:17 |
212
0

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Испании

14 января 2023, 23:17 |
212
0
Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
twitter.com/realmadrid

В воскресенье, 15 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Оба испанских гранда только в серии пенальти сумели вырвать путевку в финал Суперкубка. «Галактикос» основное и дополнительное время матча с «Валенсией» завершили вничью со счетом 1:1, а затем точнее соперников пробили 11-тиметровые удары. Каталонцы встречались с «Бетисом». Основное время поединка также завершилось вничью со счетом 1:1, а в овертайме команды снова обменялись голами. Героем серии пенальти стал голкипер «блаугранас» тер Штеген, отбивший два удара. В текущем сезоне «Реал» и «Барселона» уже встречались: мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «галактикос» на три очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании
Азар может присоединиться к Роналду в Аль-Насре
ВИДЕО. Роналду посетил тренировку Реала. Придет ли КриРо на Эль-Классико?
Реал Мадрид Барселона Суперкубок Испании по футболу Вильярреал - Барселона текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Футбол | 14 января 2023, 10:09 55
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне

Вингер «Динамо» перейдет летом свободным агентом

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов
Футбол | 14 января 2023, 22:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов

35-летний вратарь будет вступать за львовский клуб под игровым номером 23

ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Бокс | 14.01.2023, 15:40
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Футбол | 14.01.2023, 10:51
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030
Футбол | 14.01.2023, 21:15
Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030
Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
13.01.2023, 18:27
Война
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
13.01.2023, 14:15 3
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
14.01.2023, 08:03 2
Другие виды
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 17
Футбол
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
13.01.2023, 10:36 1
Теннис
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
13.01.2023, 16:22 8
Футбол
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
13.01.2023, 20:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности