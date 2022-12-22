Ротань возглавил Александрию, Шахтер готов придержать трансфер Мудрика

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 21 декабря.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань – главный тренер Александрии. Клуб подтвердил назначение наставника.

2. В Румынии вновь заговорили о том, что Луческу может покинуть Динамо. На опытного специалиста даже объявился конкретный претендент.

3. Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022. Нет сомнений, что в январе вокруг каждого из них будет немало «ухажеров» из топ-клубов.

4. Первая лига Украины может потерять один клуб. Сняться с сезона может «Горняк-Спорт».

5. Шахтер готов придержать трансфер Мудрика. Клубы не хотят платить. Палкин считает, что в Европе хотят воспользоваться войной в Украине.

6. Красивый поступок. Игроки сборной Марокко отказались от призовых за ЧМ-2022. Средства будут направлены на помощь бедным семьям.

7. Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер. Правда, в этой истории пока очень много непонятного и недосказанного.

8. Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022. Хулиан Альварес и Йошко Гвардиол могли оказаться в украинской Премьер-лиге.

9. Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика. «Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы.

10. Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ. Аргентинец отклонил предложения «Барселоны» и «Интера Майами».