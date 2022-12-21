ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань — главный тренер Александрии

Клуб УПЛ «Александрия» подтвердил назначение Руслана Ротаня новым тренером команды. Информации о длительности контракта пока нет.

Ротань заменит в команде Юрия Гуру, которого уволили после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на перерыв 5-й в таблице.

Руслан Ротань последнее время работал наставником молодежной сборной Украины, которую вывел на Евро-2023. Контракт с УАФ завершается 31 декабря, пока нет информации, будет ли тренер совмещать две должности.

«Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба «Александрия». Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола», — сказал Ротань.