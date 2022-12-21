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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 17:29 | Обновлено 21 декабря 2022, 17:35
1434
4

ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань — главный тренер Александрии

Клуб подтвердил назначение наставника

21 декабря 2022, 17:29 | Обновлено 21 декабря 2022, 17:35
1434
4
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Ротань — главный тренер Александрии
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» подтвердил назначение Руслана Ротаня новым тренером команды. Информации о длительности контракта пока нет.

Ротань заменит в команде Юрия Гуру, которого уволили после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на перерыв 5-й в таблице.

Руслан Ротань последнее время работал наставником молодежной сборной Украины, которую вывел на Евро-2023. Контракт с УАФ завершается 31 декабря, пока нет информации, будет ли тренер совмещать две должности.

«Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба «Александрия». Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола», — сказал Ротань.

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Источник ФК Александрия
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Комментарии 4
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Виктор Войцеховский
Соболезную всем болелам этого самобытного коллектива. 
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+4
marko2020
Пом'янем тихенько🥺🤧
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+1
Vitalik_Medvid
От і проблема нашого футболу… Чудового тренера,,який зліпив з Олександріі команду,яка показувала результати кращі, ніж повинна була, звільняють. А фізрука, бо він «свій» - пропихають всюди, куди не лінь. Абсурд
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0
spqr-te
Може хоч якийсь позитив є в цій новині - він молодіжку залишає в спокої ?
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-1
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