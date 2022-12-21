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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 09:05 |
478
1

Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика

«Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы

21 декабря 2022, 09:05 |
478
1
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Стало известно, сколько лондонский «Арсенал» готов заплатить за трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

По данным журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, «канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы.

Также «Арсенал» может предложить процент с будущей перепродажи для «Шахтера».

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл во всех турнирах за «Шахтер» в 18 матчах, забил 10 голов, сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» снизит цену на Мудрика при реальных торгах.

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Slava_Dyatlov
Чемпионат мира по футболу заканчивается... Чемпионат мира по покупке Мудрика возобновляется! 
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