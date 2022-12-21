Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика

Стало известно, сколько лондонский «Арсенал» готов заплатить за трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

По данным журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, «канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы.

Также «Арсенал» может предложить процент с будущей перепродажи для «Шахтера».

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл во всех турнирах за «Шахтер» в 18 матчах, забил 10 голов, сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» снизит цену на Мудрика при реальных торгах.