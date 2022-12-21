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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 15:30 | Обновлено 21 декабря 2022, 15:31
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6

Шахтер готов придержать трансфер Мудрика. Клубы не хотят платить

Палкин считает, что в Европе хотят воспользоваться войной в Украине

21 декабря 2022, 15:30 | Обновлено 21 декабря 2022, 15:31
1605
6
Шахтер готов придержать трансфер Мудрика. Клубы не хотят платить
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью New York Times рассказал о том, что в Европе знают о проблемах украинского клуба с финансами из-за войны, поэтому надеются, что смогут забрать Михаила Мудрика дешевле его реальной стоимости.

Это может отодвинуть трансфер на лето.

«Я могу сказать, что процесс переговоров занимает долгое время», — сказал Палкин.

Главным претендентом на Мудрика считается «Арсенал», однако, по информации СМИ, лондонский клуб пока не сделал официальное предложение.

Ранее «Шахтер» подтверждал свои финансовые трудности из-за того, что ФИФА позволяет легионерам приостановить контракт, поэтому клуб не может продавать игроков.

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Источник New York Times
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Комментарии 6
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Alex196
4 сенсационные новости Мудрика продают 4 января .все узгоджено .Вторая .Палкин об этом впервые слышит.Третья Арсенал готов платить 60 только не знает кто это .И наконец последняя новость.Никаких предложений нет .Все хотят воспользоваться войной и поэтому не хотят платить 
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+5
arrow1418
Пишуть що попало 
 Сім п'ятниць в неділю 
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+3
Remark
Опа-на! А как же обещанный трансфер 4 января!? Тут уже некоторые болелы, которые верят всем источник, уже даже успели проститься с Мудриком.
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+3
Gargantua
второй круг может и не начаться, кстати говоря
тогда цена на Мишу взлетит в космос
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0
myroslavmail
давайте тепер про Циганкова щось
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0
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