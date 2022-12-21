Шахтер готов придержать трансфер Мудрика. Клубы не хотят платить
Палкин считает, что в Европе хотят воспользоваться войной в Украине
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью New York Times рассказал о том, что в Европе знают о проблемах украинского клуба с финансами из-за войны, поэтому надеются, что смогут забрать Михаила Мудрика дешевле его реальной стоимости.
Это может отодвинуть трансфер на лето.
«Я могу сказать, что процесс переговоров занимает долгое время», — сказал Палкин.
Главным претендентом на Мудрика считается «Арсенал», однако, по информации СМИ, лондонский клуб пока не сделал официальное предложение.
Ранее «Шахтер» подтверждал свои финансовые трудности из-за того, что ФИФА позволяет легионерам приостановить контракт, поэтому клуб не может продавать игроков.
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