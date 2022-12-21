Шахтер готов придержать трансфер Мудрика. Клубы не хотят платить

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью New York Times рассказал о том, что в Европе знают о проблемах украинского клуба с финансами из-за войны, поэтому надеются, что смогут забрать Михаила Мудрика дешевле его реальной стоимости.

Это может отодвинуть трансфер на лето.

«Я могу сказать, что процесс переговоров занимает долгое время», — сказал Палкин.

Главным претендентом на Мудрика считается «Арсенал», однако, по информации СМИ, лондонский клуб пока не сделал официальное предложение.

Ранее «Шахтер» подтверждал свои финансовые трудности из-за того, что ФИФА позволяет легионерам приостановить контракт, поэтому клуб не может продавать игроков.