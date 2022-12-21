Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что один из итальянских клубов, название которого функционер предпочел не разглашать, обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой наказать «горняков» за якобы невыполнение трансферных договоренностей.

По словам Палкина, до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны «Шахтер» согласовал переход футболиста одного из итальянских клубов примерно за 9 миллионов долларов.

Этот игрок в итоге так и не оказался в Украине, а попросил свою бывшую команду отказаться от сделки с «горняками» и продать его в другой клуб, но эти переговоры зашли в тупик.

После этого уже «Шахтер» отказался от выплаты ранее согласованной суммы, а итальянский клуб обратился в ФИФА с просьбой наказать «горняков».

О каких конкретно футболисте и клубе вел речь Палкин, остается непонятным, так как топ-менеджер «Шахтера» не стал раскрывать деталей. Однако в декабре минувшего года итальянские СМИ активно сообщали о готовности «горняков» подписать ивуарийского вингера Жереми Бога, игравшего на то время за «Сассуоло», а позже перебравшегося в «Аталанту».