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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 12:34 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:05
4617
2

Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер

Правда, в этой истории пока очень много непонятного и недосказанного

21 декабря 2022, 12:34 | Обновлено 21 декабря 2022, 13:05
4617
2
Итальянский клуб просит ФИФА наказать Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что один из итальянских клубов, название которого функционер предпочел не разглашать, обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой наказать «горняков» за якобы невыполнение трансферных договоренностей.

По словам Палкина, до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны «Шахтер» согласовал переход футболиста одного из итальянских клубов примерно за 9 миллионов долларов.

Этот игрок в итоге так и не оказался в Украине, а попросил свою бывшую команду отказаться от сделки с «горняками» и продать его в другой клуб, но эти переговоры зашли в тупик.

После этого уже «Шахтер» отказался от выплаты ранее согласованной суммы, а итальянский клуб обратился в ФИФА с просьбой наказать «горняков».

О каких конкретно футболисте и клубе вел речь Палкин, остается непонятным, так как топ-менеджер «Шахтера» не стал раскрывать деталей. Однако в декабре минувшего года итальянские СМИ активно сообщали о готовности «горняков» подписать ивуарийского вингера Жереми Бога, игравшего на то время за «Сассуоло», а позже перебравшегося в «Аталанту».

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Источник New York Times
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Gargantua
кругом одни враги
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-2
zelc006
то путєн усе мутить. паскуда...
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-2
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