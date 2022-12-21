Первая лига Украины может потерять один клуб

Клуб «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней, что в Полтавской области, имеет проблемы с финансирование и может по этой причине прекратить существование. Игрокам якобы уже предложили получить статус свободных агентов.

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Сообщается, что в Профессиональной футбольной лиге Украины в курсе дел у «Горняка-Спорт», но официальных документов от клуба о снятии не получали.

Первую часть сезона «Горняк-Спорт», руководимый Игорем Жабченко, завершил на восьмом – последнем - месте в таблице группе Б, набрав восемь очков в 14 играх.