Тренер Горняка-Спорт: «Перед началом чемпионата собирали новую команду»

Главный тренер «Горняка-Спорт» из Горишних Плавней Игорь Жабченко проанализировал выступления своей команды в первой части сезона Первой лиги. По ее итогам «Горняк-Спорт» занял последнее место в своей группе.

«Для нас это очень неоднозначный сезон. Если честно, то мы даже могли не стартовать, но за две недели до начала чемпионата руководство клуба приняло решение участвовать в соревнованиях. Пришлось за короткий промежуток времени буквально собирать новую команду, ведь с предыдущего сезона осталось три-четыре футболиста. Проявить себя смогли те клубы, которые сохранили свой состав после прошедшего чемпионата. Именно эти четыре клуба будут сражаться в Чемпионском раунде за повышение в классе. Считаю, что результаты закономерны.

Считаю, что у нас было всего две провальные игры, а другие матчи играли достойно. Остались неприятные воспоминания от игр с Кременем и ЛНЗ. По уровню игры в большинстве противостояний не уступали, но нам банально не везло. К тому же, стоило лучше реализовывать свои моменты. Две недели для подготовки это очень мало. Переносы матчей с Полтавой и Черниговом также сыграли с нами злую шутку. К сожалению, это была наиболее провальная осенняя часть сезона за весь период работы в Горняке-Спорте.

Я бы не проводил этот чемпионат, а просто организовал соревнования типа Лиги чемпионов. Можно было взять команды из Первой и Второй лиг и поделить их на четверки. Думаю, что такой формат был бы гораздо более интересным, ведь подготовка не была одинаковой во всех командах. Кубковая система была бы более справедливой и увлекательной.

Сейчас ребята уже отдыхают. На базе соберемся в конце января или начале февраля. Всё зависит от нашего спонсора Ferrexpo. Если предприятие будет работать, то будем участвовать в весенней части сезона. Если будут финансовые проблемы, то можем не продолжить чемпионат».