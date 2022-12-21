Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал, что «горняки» в настоящий момент испытывают серьезные проблемы в вопросе привлечения новых футболистов, а также упомянул, что донецкий клуб ранее был близок к заключению контрактов с аргентинским центрфорвардом Хулианом Альваресом и хорватским центрбеком Йошко Гвардиолом, которые стали открытиями ЧМ-2022 в Катаре.

«Конечно, в настоящее время у нас много трудностей с тем, чтобы убедить игроков приехать в Украину, учитывая сложную ситуацию, которую мы все прекрасно знаем. По этой причине мы должны были стараться придавать больше значения игрокам из Украины. Ранее мы уже практически закрыли сделки по таким фигурам, как Йошко Гвардиол и Хулиан Альварес, но, к сожалению, для нас переговоры совсем непростые», - сказал Николини.

Напомним, об интересе «Шахтера» к Хулиану Альваресу пресса действительно неоднократно сообщала в конце минувшего года. «Горняки» были готовы заплатить за форварда 20 миллионов евро, но в итоге тот в январе 2022 года перешел из «Ривер Плейта» в «Манчестер Сити» за 21,4 миллиона евро, а впоследствии на ЧМ-2022, где Аргентина стала чемпионом, забил 4 мяча в 7 поединках.