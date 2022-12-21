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  4. В Румынии вновь заговорили о том, что Луческу может покинуть Динамо
Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 19:34 |
234
0

В Румынии вновь заговорили о том, что Луческу может покинуть Динамо

На опытного специалиста даже объявился конкретный претендент

21 декабря 2022, 19:34 |
234
0
В Румынии вновь заговорили о том, что Луческу может покинуть Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Румынские средства массовой информации, которые славятся далеко не самыми точными инсайдами на тему футбола, заговорили о возможном скором уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера «Динамо».

Новость об этом подбросил румынский журналист Хория Иванович, который в беседе с совладельцем бухарестского «Рапида» Дэном Цуку посоветовал последнему рассмотреть возможность приглашения в клуб 77-летнего Луческу.

- На вашем месте я бы привел Мирчу Луческу в «Рапид» в ближайшие годы. Я дам вам подсказку: Мирча Луческу может больше не оставаться в Украине, - сказал Иванович.

- Я не очень хорошо знаком с Мирчей Луческу, знаю его только по результатам, которые я видел. Человек с его результатами не может не быть преимуществом для любого клуба Румынии и в первую очередь для «Рапида». Мирча Луческу создает структуру, фундамент, на котором можно строить что-то в дальшейшем. Информация интересная [о возможном отъезде Луческу из Украины], я обязательно обсужу ее с коллегами, - ответил Цуку.

Контракт Мирчи Луческу с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что не ожидает в ближайшее время перемен на тренерском мостике своего клуба.

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Источник Fanatik.ro
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