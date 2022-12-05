Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
Лига чемпионов
05 декабря 2022, 20:51 |
1555
5

«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера

Судя по всему, опытный тренер останется в команде

05 декабря 2022, 20:51 |
1555
5
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что наставник Мирча Луческу остается в команде, несмотря на не лучшие результаты в первой части сезона.

«Луческу профессионально все делает. И мы надеемся, что в новом году он сделает команду, которая порадует наших болельщиков. По итогам первой части сезона выводы нужно сделать всем — и Луческу, и мне, и команде».

«Мирча Луческу — опытный тренер, ему удастся создать боевую команду, в этом я уверен», — сказал Суркис.

Киевляне завершили первую часть сезона УПЛ на третьем месте, а в группе Лиги Европы заняли последнюю позицию и покинули еврокубки.

По теме:
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Игорь СУРКИС: «Цыганков - патриот Динамо. Просто так не уйдет»
Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо
Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Футбол | 05 декабря 2022, 19:44 24
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию

Сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал

Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Футбол | 05 декабря 2022, 06:05 11
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?

У футболиста сборной Англии ограбили дом, пока он играл на ЧМ-2022

Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу
Футбол | 05.12.2022, 20:09
Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу
Бразилия – Южная Корея. Неймар возвращается в основу
Собственник Черноморца задержан НАБУ
Футбол | 05.12.2022, 19:01
Собственник Черноморца задержан НАБУ
Собственник Черноморца задержан НАБУ
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Бокс | 05.12.2022, 07:17
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Marcus
ПраффесіАнал прафєсіанала панімаєт, ета ми нічего в футболє не панімаєм. Краще неустойку на казіно спустить, от вже рагуль синєжопий
Ответить
0
nivavn
Бач, Саньок, Сурок ОСОБИСТО мінусує... о-0-о, ше й циган допомагає...
Ответить
0
Александр Чернокур
Одни зрадныки и барыги с батальона Монако 
Ответить
0
Александр Чернокур
Когда уже этих Медведчуков Суркисов королевски Киву посадят .Всю жизнь топили за россию и никаких наказаний 
Ответить
0
nivavn
Два д.....а - это СИЛА !!!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 01:40 2
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 03:03
Биатлон
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 12
Футбол
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
04.12.2022, 19:00 25
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05 1
Другие виды
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 27
Бокс
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
04.12.2022, 19:30
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности