«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что наставник Мирча Луческу остается в команде, несмотря на не лучшие результаты в первой части сезона.

«Луческу профессионально все делает. И мы надеемся, что в новом году он сделает команду, которая порадует наших болельщиков. По итогам первой части сезона выводы нужно сделать всем — и Луческу, и мне, и команде».

«Мирча Луческу — опытный тренер, ему удастся создать боевую команду, в этом я уверен», — сказал Суркис.

Киевляне завершили первую часть сезона УПЛ на третьем месте, а в группе Лиги Европы заняли последнюю позицию и покинули еврокубки.