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  4. Успех Беринчика, нокаут от Фьюри, Месси идет за мечтой, что с Пеле?
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04 декабря 2022, 06:00 |
653
0

Успех Беринчика, нокаут от Фьюри, Месси идет за мечтой, что с Пеле?

Главные новости за 3 декабря на Sport.ua

04 декабря 2022, 06:00 |
653
0
Успех Беринчика, нокаут от Фьюри, Месси идет за мечтой, что с Пеле?
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик и Иван Менди

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 декабря.

1А. С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
Аргентинцы вышли в четвертьфинал, Месси провел тысячный матч в карьере

1Б. Результативность защитника. Нидерланды одолели США по пути в 1/4 финала
Защитник команды ван Гала Дензел Думфрис сделал две голевые передачи и забил гол

2А. Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Главным боем шоу в Лондоне будет мегафайт супертяжей-британцев за пояс WBC

2Б. Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Теперь ждем бой за все титулы супертяжелого веса между Усиком и Фьюри

3. Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии
Легендарного форварда перевели на паллиативную помощь

4. Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Им готовили фанфары, но они серьезно облажались

5А. Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым
Форвард хочет продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

5Б. Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Константин Нестеренко – об интересе со стороны «Сивасспора»

6. Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм
Габриэл Жезус и Алекс Теллес в Катаре больше не сыграют

7А. В чемпионате Чехии женский Прометей выиграл 9-й матч из 11 проведенных
На условно своей площадке подопечные Ивана Петкова победили клуб «Острава»

7Б. Сенсационная победа. Мотор неожиданно обыграл соперников в Германии
Запорожский гандбольный клуб выиграл у «Потсдам»

7В. Продолжают лидировать. Прометей уверенно разобрался с соперниками в ЛЭБЛ
Украинская команда обыграл «Талтех»

7Г. Велотрек. Украинка Старикова победила на этапе Лиги чемпионов
Первая победа украинки в спринте

8. 10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
Когда тактика – это хорошо, но и про внешний вид забывать не стоит

9. Ракицкий расторг контракт с турецким клубом
Защитник выступал за «Адана Демирспор» менее полгода

10. Кто сыграет в финале и выиграет ЧМ-2022? Прогноз журналистов Sport.ua
Фаворитами являются: Бразилия, Аргентина, Англия, Франция, Испания

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Источник Sport.ua
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