Успех Беринчика, нокаут от Фьюри, Месси идет за мечтой, что с Пеле?

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 декабря.

1А. С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией

Аргентинцы вышли в четвертьфинал, Месси провел тысячный матч в карьере

1Б. Результативность защитника. Нидерланды одолели США по пути в 1/4 финала

Защитник команды ван Гала Дензел Думфрис сделал две голевые передачи и забил гол

2А. Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU

Главным боем шоу в Лондоне будет мегафайт супертяжей-британцев за пояс WBC

2Б. Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой

Теперь ждем бой за все титулы супертяжелого веса между Усиком и Фьюри

3. Рак победил. Пеле находится в тяжелом состоянии

Легендарного форварда перевели на паллиативную помощь

4. Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022

Им готовили фанфары, но они серьезно облажались

5А. Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым

Форвард хочет продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

5Б. Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»

Константин Нестеренко – об интересе со стороны «Сивасспора»

6. Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм

Габриэл Жезус и Алекс Теллес в Катаре больше не сыграют

7А. В чемпионате Чехии женский Прометей выиграл 9-й матч из 11 проведенных

На условно своей площадке подопечные Ивана Петкова победили клуб «Острава»

7Б. Сенсационная победа. Мотор неожиданно обыграл соперников в Германии

Запорожский гандбольный клуб выиграл у «Потсдам»

7В. Продолжают лидировать. Прометей уверенно разобрался с соперниками в ЛЭБЛ

Украинская команда обыграл «Талтех»

7Г. Велотрек. Украинка Старикова победила на этапе Лиги чемпионов

Первая победа украинки в спринте

8. 10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022

Когда тактика – это хорошо, но и про внешний вид забывать не стоит

9. Ракицкий расторг контракт с турецким клубом

Защитник выступал за «Адана Демирспор» менее полгода

10. Кто сыграет в финале и выиграет ЧМ-2022? Прогноз журналистов Sport.ua

Фаворитами являются: Бразилия, Аргентина, Англия, Франция, Испания