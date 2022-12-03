Кто сыграет в финале и выиграет ЧМ-2022? Прогноз журналистов Sport.ua

Перед началом плей-офф ЧМ-2022 болельщики и эксперты внимательно изучают сетку турнира и взвешивают шансы своих любимых команд.

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Фаворитами являются: Бразилия, Аргентина, Англия, Франция, Испания. Во второй волне топ-команд называют Нидерланды, Португалию и Хорватию.

Журналисты Sport.ua сделали прогнозы на финальную пару ЧМ-2022 и победителя турнира, а также обосновали свой выбор.

Сетка плей-офф ЧМ-2022

Олег Дидух: Франция в финале обыграет Бразилию

Из верхней половины сетки плей-офф ЧМ-2022 главным претендентом на выход в финал выглядит сборная Бразилии. Несмотря на поражение полурезервным составом в третьем туре от Камеруна (0:1), бразильцы произвели очень сильное впечатление в далеко не самой простой группе.

В первых двух матчах против Сербии и Швейцарии бразильцы даже ни разу не позволили соперникам нанести удар в створ своих ворот, что говорит об очень высоком качестве защиты, хотя традиционно это считалось слабой стороной «Селесао». Но точно не в этот раз. «Атака выигрывает матчи, защита выигрывает титулы» – известная футбольная поговорка, которая родилась не на ровном месте. У Бразилии нет серьезных проблем ни там, ни там – подбор игроков таков, что позволяет относительно безболезненно заменить даже такую звезду, как Неймар.

Наиболее вероятный соперник по полуфиналу – сборная Аргентины, которая уже на групповом этапе испытала немало проблем и, в отличие от Бразилии, оголила много своих слабых мест. Одно из них – очень серьезная зависимость от одного игрока. И при всей силе аргентинцев, которые, возможно, по ходу турнира будут даже прибавлять – с таким соперником Бразилия должна справиться.

Считается, что чемпионат мира определяет не просто сборную, которая поднимет над головой самый заветный трофей в мире, но и страну, в которой футбол на нынешнем этапе развит лучше, чем в любой другой стране мира. По моему мнению, чем бы не завершился мундиаль в Катаре, сильнейшей футбольной нацией мира сейчас является Франция.

Перед и по ходу турнира команда Дидье Дешама понесла колоссальные кадровые потери: Бензема, Канте, Погба, Меньян, Люка Эрнандес – вряд ли в мире есть хоть одна сборная, которая могла бы справиться с таким мощным ударом по своему кадровому потенциалу. А Франция справляется, и, несмотря на свои потери, на групповом этапе выглядела более чем реальным претендентом на титул.

Кто может помешать французам выйти в финал? Англия, попав в довольно простую группу, умудрилась даже там испытать проблемы в матче с США. На двух предыдущих крупных турнирах англичане заходили далеко во многом благодаря легкой сетке в плей-офф, в этот раз ничего подобного не предвидится. Португалии банально может не хватить класса. Испания начала турнир очень мощно, как потенциальный чемпион, но продолжить в таком же духе не смогла. На Евро-2020 команда Луиса Энрике прибавляла по ходу турнира, в этот раз, складывается впечатление, все будет наоборот. Хотя именно испанцы выглядят главной угрозой на пути Франции в финал.

Денис Шаховец: Бразилия в финале обыграет Францию

Несмотря на серию сенсационных результатов на групповом этапе, я считаю, что в финале сыграют сборные, которых еще до начала мундиаля записали в число главных фаворитов.



Из верхней части сетки финалистом должна стать Бразилия. На пути в полуфинал у «пентакампеонов» вообще не должно возникнуть проблем, а в 1/2 потенциально может получиться поединок, достойный финала – против Аргентины. Однако, как показал групповой турнир, не такие аргентинцы страшны, как многим казалось еще месяц назад.



В нижней части сетки конкуренция гораздо более мощная. Тем не менее, действующие чемпионы мира, французы, имеют все шансы дойти до финала. Хотя, по всей вероятности, каждый поединок будет для них крайне непростым испытанием.



В финале может произойти что угодно. Однако на руку бразильцам может сыграть тот факт, что у них будет на один день для отдыха больше, чем у соперников. Кроме того, долгих 20 лет Бразилия не выигрывала чемпионат мира. Думаю, пришло время шестого чемпионства.

Сергей Рипьюк: Бразилия в финале обыграет Португалию

Несмотря на то, что этот мундиаль очень непредсказуем в плане прогнозов, в верхней части сетки в 1/8 финала каких-то сюрпризов стоит ожидать в парах Нидерланды – США и Япония – Хорватия. Однако сделаю ставку, что в четвертьфиналах Аргентина и Бразилия одолеют своих соперников, кто бы им ни попался.

В их очной встрече в полуфинале сделаю ставку на Бразилию. Селесао уверенно идут по турниру, проигрыш в последнем туре Камеруна можно списать на дублирующий состав и расслабленность. Кроме того, вспомните предыдущие чемпионаты мира после 2002 года – было множество заявлений, что Бразилия прямо должна их выиграть. В этот раз все гораздо скромнее, а чемпионами становятся именно в таких условиях. Поэтому Лео Месси все же не станет чемпионом мира, на своем последнем мундиале дойдя только до полуфинала.

В нижней части сетки надо обратить внимание на матч Марокко – Испания. Хитрость в плане выбора будущих соперников практически всегда наказывается, поэтому спрогнозирую выход африканцев в четвертьфинал, где они уступят португальцам. В другом четвертьфинале состоится противостояние Франции и Англии с победой действующих чемпионов мира. Однако усталость после игры не позволит французам выйти в полуфинал, пропустив туда Криштиану и компанию.

А в финальном матче бразильцы избавятся от прозвища пентакамеоны, обновив его на более престижное. Лебединая песня Роналду на чемпионатах мира состоится на матч позже, чем в Месси, но с тем же итогом – Криштиану не станет чемпионом мира, сколько бразильцы сейчас выглядят наиболее сбалансированно среди всех участников турнира.

Юрий Остроумов: Аргентина в финале обыграет Францию

В верхней части сетки плей-офф есть два явных фаворита – Аргентина и Бразилия. Не произойдет ничего удивительного, если именно они в полуфинале разыграют путевку в финал. Впрочем, я бы не стал сбрасывать со счетов команду Японии и считать, что она показала свой максимум в группе. «Синие самураи», мне кажется, способны в 1/4 финала удивить. А дальше, как карта ляжет. Но все же, в целом, поставлю на Аргентину как будущего финалиста.

Внизу, как говорится, все не так однозначно. Чего-то хочет Португалия, о чем-то мечтает Испания, есть Англия и Франция, ну и Польша, на стороне которой будут мои личные симпатии больше, чем к любой другой сборной. Но, думаю, всех тут должна переиграть сборная Франции.

Мой финал: Аргентина – Франция. Победитель? Шансов больше у Мбаппе и Ко, но на стороне Месси со товарищи особенный командный дух, которого у действующих чемпионов мира в Катаре я еще не заметил. Поэтому, мне кажется, победить должна Аргентина.

Даниил Агарков: Аргентина в финале обыграет Францию

Финалист из верхней сетки – Аргентина. Как истинный фанат Месси не могу не болеть за эту сборную. Да и к тому же, верхняя сетка куда проще, чем нижняя. Австралию обыграть не сложно, дальше, скорее всего, очень посредственные Нидерланды. Полуфинал, естественно, с Бразилией. Неудобный соперник, да, но куда удобнее, чем Франция или Испания... Тем более, на Копа Америка Месси и компания уже столько раз играли против бразильцев, что выйти и провалиться просто будет некрасиво по отношению к фанатам, да и по отношению к Месси. Заранее скажу, что на этом чемпионате только у трех с половиной сборных нет проблем с центральным нападающим, и в принципе с атакой, Аргентина в этот состав не входит, а вот Бразилия с Ришарлисоном и Жезусом – вполне. Впрочем, этот фактор для меня решающий в разборе нижней сетки, а не верхней.

Топ-сборные из Европы собрались снизу сетки ЧМ. Финалист из нижней сетки – Франция. Банально, но мощно. Как уже было сказано выше, только у 3.5 сборных на этом мундиале нет проблем с форвардами: у Бразилии, Англии, Франции и половинка идет Испании за Альваро Морату :) Французы выглядят уверенно, даже с Тунисом, несмотря на ужасный результат, сыграли неплохо, когда им матч был абсолютно не нужен. Польша с Левандовски (не включил Польшу в список сборных, у которых нет проблем с форвардом из-за отсутствия кого-либо еще в атаке) не должны представлять угрозу для французов. Дальше Англия и, надеюсь, Испания, а не Португалия с Роналду... Хотя, стоит признать, между Испанией и Португалия предпочтение я отдал бы именно Криштиану и компании. Тем не менее, Франция в праймовой форме с полным боевым составом куда сильнее и Англии, и Испании, и Португалии.

Аргентина – победитель ЧМ-2022. В финале чисто хочется поверить в сказку для Месси. На каких-то морально волевых и т.д. – все возможно. Но, естественно, Франция куда выше классом, и именно они считаются фаворитами мундиаля.

Александр Снитко: Франция в финале обыграет Бразилию

Из верхней части плей-офф мирового чемпионата я вижу финалиста сборной Бразилии. Селесао демонстрирует какой-то прагматический футбол, направленный на результат. В то же время игроки бразильской команды надежно играют в обороне и реализуют созданные моменты (матч с Камеруном не учитываем). Я думаю, что противостояние Аргентины – Бразилия в полуфинале может быть украшением турнира. И, наконец, бразильцы не играли в финале 20 лет: настало время для пентакампеонов изменить эту ситуацию.

Что касается нижней части сетки плей-офф, то она представляет большой интерес, так как там собрались европейские гранды. Я думаю, что в финале окажется сборная Франции, которая имеет россыпь талантливых футболистов. 60 лет ни одна команда не выиграла два мундиаля подряд. Мне кажется, что подопечные Дидье Дешама могут нарушить эту традицию. То есть, я прогнозирую, что чемпионом мира в Катаре станет именно Франция.

Сергей Цыба: Аргентина в финале обыграет Португалию

Во-первых, это будет красивая история для двух лучших игроков мира последних 10–13 лет. После победы на чемпионате мира точно можно без зазрения совести вешать бутсы на гвоздь, как сказал Криштиану Роналду, или ехать доигрывать в «Интер Майами», где ждут Лионеля Месси. И тот и другой в карьере выиграли все – не хватает только титула чемпиона мира.

Может ли красивая история стать реальностью? А почему нет? У Аргентины сетка очень даже неплохая. В 1/8 финала Австралия, которую нужно проходить с закрытыми глазами, дальше победитель пары Нидерланды – США. При всем уважении к Гакпо и Пулишичу вытянуть свои команды в полуфинал они не смогут. В полуфинале, скорее всего, Месси будет ждать его друг Неймар с Бразилией. Тут шансы 50 на 50. В недавнем финале Копа Америка аргентинцы победили, может, и на этот раз им улыбнется удача.

Португалия, на мой взгляд, является одним из скрытых фаворитов турнира. Швейцария для них не видится непреодолимой преградой, дальше, скорее всего, Испания, но после того, как команда Луиса Энрике выбирала соперника и в 1/8 и ¼ финала, не желая попасть на Бразилию, буду болеть за Марокко. В полуфинале тоже будет непросто: либо Франция, либо Англия. Португалия, на мой взгляд, не уступает этим сборным по подбору игроков. А по желанию один только Роналду даст фору всем.

А в финале пусть победит сильнейший. Но, согласитесь, это будет красивая история. Да и шахматную партию нужно доиграть.

Николай Степанюк: Англия в финале обыграет Нидерланды

Во время Евро-2012 мне сильно запомнились фанаты сборной Англии, которые в фан-зонах щеголяли в символике, на которой виднелась надпись 1966. Или просто '66. Прошло 10 лет, ничего не изменилось. Чемпионат мира того далекого 1966 года остается единственным серьезным трофеем, добытым родоначальниками футбола. Правда, очень близко было на Евро-2020, когда на домашнем Уэмбли англичане уступили итальянцам. Ну, может быть в этот раз повезет. Буду за них болеть.

Из верхней части сетки мне нравятся Нидерланды, которые не испытали никаких проблем в групповом раунде. Хотя это только теневые фавориты, но обыграть аргентинцев и бразильцев они вполне способны. Хочу увидеть финал с участием европейских команд и ставлю на Англию.

Владимир Клепач: Англия в финале обыграет Бразилию

В верхней части сетки конкуренция явно ниже, и это шанс для топовых латиноамериканских сборных пробиться в финал, не отдав все силы до матча за титул. Аргентина и Бразилия могут пересечься в полуфинале, но еще до этой стадии альбиселесте нужно разобраться с мегапрагматичными Нидерландами Луи ван Гала, а селесао предстоит сражение либо с вице-чемпионами мира из Хорватии, либо с двумя подряд сборными из Азии. По ощущениям группа у аргентинцев была слабее, поэтому предпочтение отдам все же пентакампеонам.

В нижнюю половину сетки попало несколько главных фаворитов из Европы. Очень ярко вырисовываются топовые полуфиналы Англия – Франция и Испания – Португалия. После того, что учудили две последние команды в третьем туре группового этапа, они должны быть наказаны судьбой еще до финала, поэтому выбор второго финалиста для себя сокращаю к одной паре. Англия традиционно не оправдывала надежд на больших турнирах, но Гарет Саутгейт постоянно прибавляет как тренер, поэтому шансы обыграть ослабленную кадровыми потерями Францию у них есть.

Что касается победителя, то после великолепного поколения бразильцев и их пятого титула я не верю в победу на чемпионате мира неевропейской сборной. Даже в Катаре.

Кто сыграет в финале и выиграет ЧМ-2022? Прогноз журналистов Sport.ua

Журналист Победитель Финалист Олег Дидух Франция Бразилия Денис Шаховец Бразилия Франция Сергей Рипьюк Бразилия Португалия Юрий Остроумов Аргентина Франция Даниил Агарков Аргентина Франция Александр Снитко Франция Бразилия Сергей Цыба Аргентина Португалия Николай Степанюк Англия Нидерланды Владимир Клепач Англия Бразилия

Ваше мнение? Каким вы видите состав финала? Кто завоюет трофей?

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